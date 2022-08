رئيس ريال مدريد يسخر من كريستيانو رونالدو (فيديو)

يعيش النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو وضعا صعبا حاليا، حيث يريد بشدة مغادرة مانشستر يونايتد، بينما في الوقت نفسه، لم تقبل أربعة أندية كبرى بالتعاقد معه. ومع التقارير السابقة التي ربطت رونالدو بالعودة إلى ناديه السابق ريال مدريد، الذي صنع معه مجدا كرويا عالميا لسنوات طويلة، كان الرد القاطع والحاسم من رئيس نادي ريال مدريد، فلورنتينو بيريز بطريقة تهكمية وساخرة ومسيئة أيضا لكريستيانو رونالدو، بحسب ما نقلت صحيفة "ماركا الإسبانية".

وخلال تواجد بيريز بفندق إقامة ريال مدريد خلال مباراة كأس السوبر الأوروبية التي أقيمت في ضيافة العاصمة الفنلندية هلسنكي الأربعاء الماضي، التقى مجموعة من مشجعي ريال مدريد مع بيريز في مدخل الفندق، وقام أحدهم بطلب بيريز بالسماح بعودة رونالدو إلى مدريد، فرد بيريز بحسب لقطات الفيديو المنشرة وبطريقة ساخرة "من؟، رونالدو؟ مرة أخرى وفي الـ38 عاما!

Real Madrid’s President Florentino Perez rejecting calls from fans for Real Madrid to sign Cristiano Ronaldo 😭😂pic.twitter.com/ib6Lyro3Xw