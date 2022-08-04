نائب جمهوري يدعم ديوكوفيتش وينتقد الرئيس الأميركي بايدن

يستعد نجم التنس العالمي، نوفاك ديوكوفيتش لخوض صراع مرير آخر بسبب عدم تلقيه لقاح كوفيد 19، وذلك للمشاركة في بطولة أميركا المفتوحة للتنس، إحدى البطولات الكبرى (الغراند سلام). وبحكم القوانين الحالية في الولايات المتحدة، فيتم منع أي أجنبي من دخول الأراضي الأميركية في حال لم يتلق أي نوع من اللقاحات المعتمدة لفيروس كورونا، وهو الأمر الذي يجعل من ديوكوفيتش غير مؤهل لدخول أميركا وبالتالي المشاركة في بطولة أميركا.

ويخشى ديوكوفيتش أن يتكرر معه سيناريو بطولة أستراليا، والتي أثارت جدلا واسعا، وأدت إلى إيقافه، ثم ترحيله لاحقا بسبب عدم تلقيه لقاح كورونا، ومنعه من المشاركة في البطولة.

وقالت صحيفة "ذي إكسبرس" البريطانية إنه بسبب هذا الوضع المعقد، تدخل نائب جمهوري يدعى لوي غوميرت عن ولاية تكساس، وطالب الرئيس الاميركي الديموقراطي بإزالة كافة "عوائق كورونا" عن دخول الأجانب إلى الأراضي الأميركية، وقال إنه "لا يعقل أن يتم منع أفضل لاعب تنس في العالم من دخول أميركا والمشاركة في البطولة الكبرى".

وهاجم النائب الجمهوري إدارة بايدن بشدة، قائلا إن تمسك إدارته بهذه الاشتراطات "ضد العلم وضد أميركا". وقال إنه "لأمر سخيف جدا أن يستمروا في منع الناس من السفر بسبب لقاح كورونا".