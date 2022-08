كوندي يكشف سراً عن تشافي في يوم انضمامه إلى برشلونة (فيديو)

كشف اللاعب الفرنسي جول كوندي عن تفاصيل الدور الذي لعبه تشافي المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني لكرة القدم، في ضمه إلى الفريق الكتالوني قادما من أشبيلية.

وأكد كوندي أن تشافي لعب دورا "مهما" بالضغط من أجل إتمام الصفقة.

وارتبط اسم كوندي /23 عاما/ منذ فترة طويلة بالانضمام إلى تشيلسي الإنجليزي، الذي تردد على نطاق واسع أنه بصدد حسم التعاقد مع اللاعب، قبل أن يتقدم برشلونة للفوز بخدماته.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه هي المرة الثانية التي يتحرك فيها برشلونة في وقت متأخر من سوق الانتقالات الصيفية الحالية ويتفوق على تشيلسي في الصراع على ضم لاعب، حيث نجح برشلونة في ضم رافينيا من ليدز يونايتد كما ضم أندرياس كريستينسن من تشيلسي في صفقة انتقال حر.

وكان السر وراء نجاح برشلونة في ضم كوندي، هو الحوارات التي جرت بين اللاعب وتشافي.

❝Xavi always expressed desire for me to come here, and that was important for me❞



💬 @jkeey4 on his conversations with Xavi pic.twitter.com/xNjz2IhyaE