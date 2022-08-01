كوندي يكشف سراً عن تشافي في يوم انضمامه إلى برشلونة (فيديو)

المصدر: برلين-وكالات



كشف اللاعب الفرنسي جول كوندي عن تفاصيل الدور الذي لعبه تشافي المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني لكرة القدم، في ضمه إلى الفريق الكتالوني قادما من أشبيلية.

وأكد كوندي أن تشافي لعب دورا "مهما" بالضغط من أجل إتمام الصفقة.

وارتبط اسم كوندي /23 عاما/ منذ فترة طويلة بالانضمام إلى تشيلسي الإنجليزي، الذي تردد على نطاق واسع أنه بصدد حسم التعاقد مع اللاعب، قبل أن يتقدم برشلونة للفوز بخدماته.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه هي المرة الثانية التي يتحرك فيها برشلونة في وقت متأخر من سوق الانتقالات الصيفية الحالية ويتفوق على تشيلسي في الصراع على ضم لاعب، حيث نجح برشلونة في ضم رافينيا من ليدز يونايتد كما ضم أندرياس كريستينسن من تشيلسي في صفقة انتقال حر.

وكان السر وراء نجاح برشلونة في ضم كوندي، هو الحوارات التي جرت بين اللاعب وتشافي.

❝Xavi always expressed desire for me to come here, and that was important for me❞



💬 @jkeey4 on his conversations with Xavi pic.twitter.com/xNjz2IhyaE — FC Barcelona (@FCBarcelona) August 1, 2022

وقال كوندي خلال مؤتمر صحأفي :"أجريت بعض الحوارات الجيدة مع تشافي، كان دائما ما يبدي إعجابا بي ورغبة في ضمي إلى الفريق، وهذا كان مهما بالنسبة لي".

وأضاف: "هذه لحظة مهمة في مسيرتي، وخلال الحوارات، طالبني بمواصلة تقديم ما كنت أقدمه مع أشبيلية، وأن أواصل اللعب بحماس وتوزيع الكرة من الخلف والتمرير، وهذه من بين نقاط قوتي."

وتابع: "برشلونة ناد كبير، وله متطلبات كبيرة أيضا، وهو ما تحدث تشافي معي بشأنه".

ويأتي ضم كوندي ضمن عملية تعزيز كبيرة لصفوف برشلونة تحت قيادة تشافي، حيث تعاقد النادي أيضا مع روبرت ليفاندوفسكي وفرانك كيسي إلى جانب رافينيا وكريستنسن.

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