تعرف إلى مقرات المنتخبات الـ32 المشاركة في مونديال قطر

المصدر: وكالات

اعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) اليوم الثلاثاء مقرّات المنتخبات المشاركة في مونديال 2022 لكرة القدم في قطر:

المجموعة الأولى:

قطر: العزيزية بوتيك أوتيل (الدوحة، منطقة أسباير).

الإكوادور: حياة ريجنسي أوريكس (الدوحة، بالقرب من مطار حمد الدولي).

السنغال: صالة الدحيل الرياضية (الدوحة، منطقة الدحيل، 17 كلم شمال-غرب المدينة).

هولندا: ذا ساينت ريجيس الدوحة (الدوحة، الخليج الغربي).

المجموعة الثانية:

إنجلترا: فندق سوق الوكرة من تيفولي (الوكرة، 20 كلم جنوب الدوحة).

إيران: فندق الريان الدوحة (الريان، 20 كلم غرب الدوحة).

الولايات المتحدة: مرسى ملاذ كمبينسكي اللؤلؤة (الدوحة، جزيرة اللؤلؤة قبالة ساحل الدوحة).

ويلز: دلتا أوتيل سيتي سنتر (الدوحة، المنطقة الدبلوماسية).

المجموعة الثالثة:

الأرجنتين: جامعة قطر (الدوحة، 15 كلم شمال وسط المدينة).

السعودية: شاطئ سيلين، من منتجعات مروَب (مسيعيد، 57 كلم جنوب الدوحة).

المكسيك: سميسمة، من منتجعات مروَب (سميسمة 45 كلم شمال الدوحة).

بولندا: فندق إزدان بالاس (الدوحة، منطقة الدحيل، 11 كلم شمال-غرب وسط المدينة).

المجموعة الرابعة:

فرنسا: منتجع وسبا المسيلة (الدوحة، 8 كلم غرب وسط المدينة).

أستراليا: مساكن الرياضيين الجديدة في أكاديمية أسباير (الدوحة، منطقة أسباير).

الدنمارك: منتجع وسبا رتاج سلوى (الدوحة، طريق سلوى).

تونس: ويندهام غراند الدوحة ويست باي بيتش (الدوحة).

المجموعة الخامسة:

إسبانيا: جامعة قطر (الدوحة، 15 كلم شمال وسط المدينة).

كوستاريكا: دوسيت دي2 سلوى الدوحة (على بعد 20 دقيقة من مطار حمد الدولي).

ألمانيا: منتجع زُلال الصحي (الرويس، 110 كلم شمال الدوحة).

اليابان: راديسون بلو هوتيل (الدوحة، على بعد نحو 4 كلم من سوق واقف).

المجموعة السادسة:

بلجيكا: منتجع وفلل هيلتون شاطئ سلوى (أبو سمرة، 90 كلم جنوب-غرب الدوحة).

كندا: فندق سنتشوري بريمير (لوسيل، 15 كلم شمال الدوحة).

المغرب: ويندهام الدوحة ويست باي (الدوحة، منطقة الأعمال والتسوّق).

كرواتيا: هيلتون الدوحة (الدوحة، منطقة الخليج الغربي).

المجموعة السابعة:

البرازيل: فندق وسبا ذا ويستن الدوحة (الدوحة، وسط المدينة).

صربيا: فندق ريكسوس الخليج (الدوحة، على مقربة من مطار حمد الدولي).

سويسرا: لورويال ميريديان (الدوحة، بالقرب من منطقة لوسيل).

الكاميرون: بانيان تري في لاسيغال مشيرب (الدوحة، شارع الخليج، مشيرب).

المجموعة الثامنة:

البرتغال: فندق السامرية من مجموعة أوتوغراف (الدوحة، بالقرب من منطقة الشحانية).

غانا: دابل تري، هيلتون (الدوحة، السد).

الأوروغواي: بولمان الدوحة الخليج العربي (الدوحة، بالقرب مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات).

كوريا الجنوبية: لوميريديان سيتي سنتر (الدوحة، منطقة وست باي).

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