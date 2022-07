مباشر.. سوق انتقالات اللاعبين في العالم (فيديو وصور)

عواصم-وكالات

فيما يلي حركة سوق انتقالات لاعبي كرة القدم حول العالم خلال اليوم الثلاثاء، كما وردت بالقنوات الرسمية للأندية:

بايرن ميونيخ يضم الفرنسي الشاب تيل

أعلن بايرن ميونيخ بطل دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم اليوم الثلاثاء تعاقده مع المهاجم الفرنسي الشاب ماتيس تيل البالغ من العمر 17 عاما من ستاد رين.

وأصبح المهاجم الشاب، قائد منتخب فرنسا تحت 17 عاما والفائز ببطولة أوروبا هذا العام، خامس لاعب ينضم لبايرن هذا الصيف. وقال حسن صالح حميديتش المدير الرياضي لبايرن ميونيخ "ماتيس تيل هو أحد أكبر المواهب في أوروبا.

واستعان بايرن، الذين أحرز الموسم الماضي لقب الدوري للمرة العاشرة على التوالي، بالمدافع الهولندي ماتيس دي ليخت والمهاجم ساديو ماني بالإضافة إلى ثنائي أياكس أمستردام ريان خرافنبرخ والمغربي نصير مزراوي.

موكييلي يرحل عن لايبزيغ

أكّد المدافع الفرنسي نوردي موكييلي، المتوقع انضمامه إلى باريس سان جرمان، رحيله عن نادي لايبزيغ بطل كأس ألمانيا في كرة القدم. قال اللاعب الدولي البالغ 24 عاماً في شريط فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي "جماهير لايبزيغ، بعد أربع سنوات سوياً، وصلت قصتنا إلى نهايتها".

ومن المتوقع اعلان تعاقد سان جرمان، بطل الدوري الفرنسي، مع موكييلي في الساعات المقبلة، علماً ان نادي تشلسي الإنجليزي كان يسعى أيضاً لضمّه.



المهاجم التونسي العبدلّي إلى الأهلي

أعلن نادي أهلي جدة السعودي تعاقده مع التونسي يوسف العبدلّي مهاجم فريق الاتحاد الرياضي المنستيري خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وذلك "بعقد يمتد لموسمين مع فضلية التجديد لموسم آخر".



ساوثمبتون يعلن صفقة "مارا"

أعلن نادي ساوثمبتون الانجليزي رسمياً انضمام المهاجم الفرنسي سيكو مارا إلى صفوفه قادماً من بوردو في صفقة قيمتها 13 مليون يورو، بما في ذلك المكافآت، والتي من شأنها أن توفر بعض السيولة المالية للنادي الفرنسي الذي يكافح للبقاء في الدرجة الثانية.

وتعاقد المهاجم الشاب، ابن الـ 19 عاماً، مع ساوثمبتون لمدة 4 أعوام، ولا يزال بحاجة إلى الحصول على تصريح عمل.

Welcome, @S_Mvrv 🤝#SaintsFC is delighted to confirm the signing of Sékou Mara from @girondins, subject to international clearance: