"نظرة عتاب".. فيديو يكشف رد فعل قوي من ميسي تجاه عنف راموس

رغم أنهما يحملان قميص نفس الفريق، فإن "المنافسة" بين النجمين الأرجنتيني ليونيل ميسي والإسباني سيرجيو راموس لم تتوقف على ما يبدو، وذلك ما أكده مقطع فيديو جديد.

ويخوض لاعبو باريس سان جرمان الفرنسي استعداداتهم للموسم المقبل 2022-2023 في اليابان، وخلال الحصص التدريبية، الأحد، رصد مقطع فيديو ميسي يوجه "نظرة عتاب" لزميله راموس بعد تدخل عنيف من الأخير.

ويبدو أن ميسي وراموس استرجعا ذكريات المنافسة الشديدة التي كانت بينهما، خلال تواجدهما في برشلونة وريال مدريد الإسبانيين على الترتيب.

ويظهر الفيديو تدخلا عنيفا من راموس على ميسي الذي كان يحاول تجاوزه، ورغم ذلك فإن النجم السابق للفريق الكتالوني ظل واقفاً على قدميه، وتمكن من خطف الكرة وتسديدها في الشباك.

وبعدها، شوهد ميسي يعاتب مدافع المنتخب الإسباني بنظرة، حيث رأى أن تدخله كان أقوى من اللازم بالنسبة لتدريبات عادية، بينما حاول راموس حينها تخفيف غضب زميله من خلال معانقته.

وكانت هذه الحصة التدريبية قبل المواجهة التي خاضها الفريق الباريسي، الإثنين، أمام غامبا أوساكا الياباني، وانتهت بفوز رفاق ميسي بـ6-2.

Messi angry and arguing with Ramos after he tackled Messi hard in training 😬 pic.twitter.com/dMRXDqzHEU