فوز مثير للبنان على الأردن.. تأهل إلى نهائي كأس أسيا لكرة السلة (فيديو)

تأهل المنتخب اللبناني على حساب الاردن الى نهائي كأس آسيا لكرة السلة لمواجهة استراليا على اللقب.

وجرت احداث المباراة التي اقيمت اليوم السبت في العاصمة الاندونيسية جاكرتا ضمن الدور نصف النهائي بطريقة مثير بعد ان تقلب الفوز بين الطرفين، وكان منتخب الاردن قريبا من التأهل بفارق "نص سلة" بنتيجة 85-84 لكن لاعب منتخب لبنان وائل عركجي سجل في اخر ثانية سلة الفوز لينتهي اللقاء 86-85.

وتلعب استراليا ولبنان في النهائي بينما تتواجه الاردن مع نيوزيلاندا على المركز الثالث.

Wael Arakji is NOT afraid of the moment.



Here's the go-ahead bucket with 11.8 seconds remaining that eventually sent Lebanon past Jordan and into the #FIBAAsiaCup finals! 🇱🇧@LBF_Basketball pic.twitter.com/MAB1TjN2F4