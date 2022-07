حادث مآساوي.. مقتل 3 أشخاص بـ"نطحة الثور" في اسبانيا (فيديو)

قُتل ثلاثة أشخاص في الساعات الأخيرة في إسبانيا، بينهم سائح فرنسي، جراء تعرضهم للنطح خلال مشاهدة فعاليات إطلاق الثيران بمنطقة فالنسيا جنوب شرق البلاد، على ما أفادت هيئات الإغاثة الأربعاء.

وقضى اثنان من الضحايا الثلاث، وهما في سن 50 عاما و56، بعد إصابتهما بجروح بالغة الثلاثاء جراء النطح من الثيران في ضاحية فالنسيا حيث تُنظم سنويا فعاليات إطلاق الثيران ضمن احتفالات تحمل اسم "بوس ال كارير".

أما الثالث، وهو سائح فرنسي ستيني، فقد نُقل إلى المستشفى جراء إصابة بالغة في الثامن من يوليو بعد تعرضه للنطح في قرية قرب أليكانتي. وقد فارق الحياة الاثنين، وفق ناطق باسم هيئات الإغاثة.

وكثيرا ما تتسبب فعاليات إطلاق الثيران، وهو تقليد منتشر في إسبانيا خصوصا خلال الصيف حين تحتفل مناطق عدة بأعياد شفعائها، بسقوط ضحايا في البلاد، رغم اعتماد بروتوكولات من شأنها تفادي مثل هذا النوع من الحوادث.

وتحصل أشهر عمليات إطلاق الثيران في سنويا في إطار احتفالات سان فيرمين في بامبلونا شمال البلاد، حيث يحاول المئات الاقتراب إلى أقصى حد ممكن من ستة ثيران خلال سباق يمتد على 850 مترا في شوارع المدينة المعبدة بالحصى.

وهذا العام، تعرض خمسة أشخاص للنطح خلال هذه الاحتفالات التي انطلقت 7 يوليو وانتهت في 14 يوليو، لكن إصاباتهم كانت طفيفة.

فيما يلي فيديو لليوم الأول من انطلاق المهرجان:

The atmosphere in the Spanish city of Pamplona's was electric as the first bull run kicked off following a two-year hiatus pic.twitter.com/AWxwhR5RKo