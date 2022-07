ميسي يسجل أول هدف في الموسم "بلا طعم ولا لون ولارائحة".. (فيديو)

استهل باريس سان جرمان الفرنسي جولته اليابانية بالفوز على كاواساكي فرونتالي المحلي 2-1، في مباراة ودية على الملعب الوطني في طوكيو الاربعاء امام 65 الف متفرج.

وخاض نجوم فريق العاصمة الفرنسية الارجنتيني ليونيل ميسي والبرازيلي نيمار وكيليان مبابي المباراة أساسيين.

سيطر سان جرمان على مجريات اللعب لكن الفرصة الاولى سنحت لكاواساكي عندما انفرد المهاجم البرازيلي مارسينيو بمرمى الفريق الفرنسي، لكنه سدّد خارج الخشبات الثلاث.

ثم تدخل حارس كاواساكي الكوري الجنوبي جونغ سونغ-ريونغ للتصدي لكرة مبابي.

وافتتح ميسي التسجيل بعد مرور 32 دقيقة اثر تسديدة ضعيفة "بلا طعم ولا لون ولارائحة" من داخل المنطقة.

Lionel Messi has scored this right footed goal for PSG in their pre-season match! 🇦🇷pic.twitter.com/UOp9dDagLB