فرحة كبيرة لنشامى الأردن بعد هزيمتهم إيران في كأس اسيا للسلة (فيديو)

تأهل المنتخب الأردني الى نصف نهائي كأس آسيا لكرة السلّة المقامة حاليا في العاصمة الاندونيسية جاكرتا، بعد فوزه اللافت على نظيره الايراني 91-76 في الدور ربع النهائي الأربعاء.

ويُعدّ المنتخب الايراني من ابرز المنتخبات الآسيوية في آخر 15 عاما، حيث تُوج باللقب ثلاث مرات في الاعوام (2007، 2009 و2013) بقيادة ترسانة كبيرة من النجوم لم يبق منها فعليا سوى العملاق حامد حدادي (37 عاما).

وكانت البطولة مقررة ان تقام الصيف المنصرم لكنها ارجئت بسبب تفشي فيروس كورونا في اندونيسيا التي من المقرر ان تستضيف بالتشارك مع اليابان والفيليبين كأس العالم العام المقبل.

وبرز من جانب المنتخب الاردني اللاعب المجنّس الأميركي دار تاكر بتسجيله 29 نقطة مع ست متابعات، وأضاف اليه فريدي ابراهيم 23 نقطة ولاعب الارتكاز احمد الدويري 15 نقطة مع 10 متابعات. فيما سجّل للمنتخب الايراني محمد جامشيدي 23 نقطة.

All smiles and cheers over at the Jordan 🇯🇴 side of things as they move on to the #FIBAAsiaCup semifinals! 🎉@jbf_jo



Download the #FIBAAsiaCup app!

📌 Google Play: https://t.co/zXnSndTgQp

📌 App Store: https://t.co/lqGO3QpxeA pic.twitter.com/xuvCgG0bke