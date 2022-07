لحظة مروعة.. الشرطة الإيطالية توقف لاعب عالمي تحت تهديد السلاح (فيديو)

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للاعب ميلان، المعار من تشلسي تيموي باكايوكو تحت تهديد السلاح من قبل رجال الشرطة الإيطالية، وذلك عن طريق الخطأ بعد أن اعتقدت أنه شخص آخر، بحسب قناة سكاي نيوز عربية.

وظهر باكايوكو مثبتاً أمام سيارة الشرطة وخاضع للتفتيش، فيما توجه شرطية سلاحا صوب من كانوا في سيارة اللاعب، في وقت اقترب رجل شرطة آخر من زميله الذي كان يفتش اللاعب، ليخبره أن المشتبه به ليس الشخص المطلوب، بل لاعب في ميلان.

Shocking footage of Milan’s Bakayoko in Milan’s downtown held at gunpoint by police cause taken for someone else.



Check when one of cop goes telling to the colleague searching him that it’s not the suspect but a Milan player, and the cop saying “WHO?!?”

pic.twitter.com/B0PTYiXnc5