ترتيب محمد صلاح بين أغلى المهاجمين في العالم.. لاعب واحد يساويه بالقيمة! (فيديو)

يرفرف اسم النجم المصري محمد صلاح علماً في سماء كرة القدم العالمية، ولا يخلو حضوره في قوائم "الأفضل والأغلى والأكثر" بكل تصنيف للاعبين الأبرز في الساحرة المستديرة، حتى أصبح أخيراً رابع أغلى مهاجم في العالم بقيمة تسويقية قدرها 90 مليون يورو متساوياً مع مهاجم توتنهام الإنجليزي هاري كين، بحسب موقع "ترانسفير ماركت".

ويعتبر الفرنسي كيليان مبابي الذي اختار البقاء في باريس سان جيرمان على الرحيل إلى ريال مدريد، الأعلى قيمة تسويقية بـ 160 مليون يورو، يليه النرويجي إيرلينغ هالاند المنتقل من بوروسيا دورتوند الألماني إلى مانشستر سيتي بقيمة تسويقية قدرها 150 مليون يورو، وجاء البرازيلي فينسيوس جونيور المتوج مع ريال مدريد بلقب الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا في المركز الثالث بواقع 100 مليون يورو.

There is no greater honour than winning an award that my colleagues voted on. I am very grateful to all of you! pic.twitter.com/AH0FOSapXI