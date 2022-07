"اهلا بك في المدينة الجميلة برشلونة".. ترحيب خاص للاعب العاجي كيسييه (فيديو)

رحب نادي برشلونة بلاعبه العاجي فرانك كيسييه الجديد بطريقته الخاصة بعدما نشر له فيديو على موقعه الرسمي في "تويتر" لحظة وصوله إلى النادي بعد انتهاء عقده مع ميلان الايطالي وانضمامه إلى الفريق بشكل رسمي حتى 2026.

وقال برشلونة في تغريدة اليوم الثلاثاء "فرانك كيسييه.. اهلا بك في المدينة الجميلة برشلونة".

وحدد برشلونة قيمة البند الجزائي لبيع لاعب الوسط الدولي العاجي فرانك كيسييه بـ500 مليون يورو

Hello there, Franck Kessie! 👋 Welcome to the beautiful city of Barcelona! pic.twitter.com/jzhs37AwMJ