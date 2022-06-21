تايوان تدين "تنمر" الصين لتغيير اسمها على منصات المشجعين في مونديال 2022

المصدر: وكالات

اتهمت تايوان، الصين بـ"التنمر" بعد اعتماد اسم الجزيرة "تايبيه الصينية" على بطاقة المشجعين لكأس العالم 2022 في كرة القدم، وذلك بعد تغييرات متعدّدة من قبل المنظمين في قطر.

وستكون بطاقة المشجّعين "هيّا" بمثابة تأشيرة دخول البلاد والملاعب في النهائيات المقررة في نوفمبر المقبل في الدولة الخليجية الصغيرة الغنية بالغاز.

في البداية، لم يتم ادراج "تايوان" ولا حتى "تايبيه الصينية" المعتمدة في المسابقات الرياضية الدولية، من بين الخيارات على منصة "هيّا" الإلكترونية، وقال المنظمون ان المشجعين التايوانيين قد يتم تصنيفهم على أنهم صينيون.

أضيفت الأسبوع الماضي علامة "تايوان" بعد احتجاج من الجزيرة، لكن تم تغييرها مجدداً إلى "تايبيه الصينية"، والتي قالت وزارة الخارجية التايوانية ان الأمر حصل بسبب "تدخل" بكين.

قال نائب المتحدث باسم الوزارة تسوي تشينغ-لين في مؤتمر صحافي "نعبّر عن شديد أسفنا حيال فشل منظمي كأس العالم في مقاومة التدخلات السياسية غير اللائقة".

وتابع "تدين وزارة الخارجية مجدداً تنمر الحكومة الصينية... وتلاعبها السياسي في الأحداث الرياضية الدولية".

وتعتبر الصين تايوان الديموقراطية المتمتعة بحكم ذاتي، جزءاً من أراضيها، وهو موقف ترفضه تايوان بشدّة، وتوعدت بالاستيلاء عليها في يوم من الأيام بالقوة إذا لزم الأمر.

وتشعر بكين بالقلق من أي استخدام لكلمة تايوان خشية ان تضفي على الجزيرة شعوراً بالشرعية الدولية.

ويرتكز استخدام العالم الرياضي اسم "تايبيه الصينية" على حلّ وسطي عام 1981 مع اللجنة الأولمبية الدولية يقضي بالسماح لتايوان خوض المنافسات على الساحة الدولية.

وتتوقع قطر قدوم نحو 1.2 مليون زائر خلال كأس العالم المقررة بين 21 نوفمبر و18 ديسمبر، ويتعيّن عليهم الحصول على بطاقة المشجعين "هيّا"، علماً ان لا الصين ولا تايوان تأهلتا الى النهائيات.



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