نادال يشارك في "تنس ويمبلدون".. ويبحث عن "الغراند سلام" الثالث في 2022

المصدر: وكالات

أعلن نجم التنس الإسباني رافاييل نادال اعتزامه المشاركة في بطولة ويمبلدون للتنس، وذلك بعد أن استعرض استعادة لياقته خلال أسبوع من التدريبات على الملاعب العشبية في مايوركا. وأعلن نادال، الحائز على 22 لقبا في بطولات "غراند سلام" الأربع الكبرى، عن قراره خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم.

وتوج نادال (36 عاما) بلقبي أستراليا المفتوحة وفرنسا المفتوحة (رولان غاروس) هذا الموسم 2022، وقد قطع بذلك نصف مشوار التتويج بألقاب جميع بطولات غراند سلام خلال عام واحد، وهو إنجاز تحقق آخر مرة في عام 1969 من قبل الأسترالي رود لافر.

وكان نادال قد توج بلقب رولان جاروس رغم أنه احتاج لتناول حقن مسكنة قبل كل مباراة، حيث استمرت معاناته من مشكلة في القدم، أزعجته لفترات طويلة في مسيرته. وكان نادال قد صرح خلال منافسات فرنسا المفتوحة في باريس بأنه سيخضع للعلاج بالترددات الراديوية من أجل المشاركة في ويمبلدون، وقد خضع بالفعل لجلستين من هذا العلاج.

وتنطلق منافسات ويمبلدون، ثالث بطولات جراند سلام في الموسم، في 27 يونيو الجاري، ويتطلع نادال إلى الفوز بها للمرة الثالثة في مسيرته، حيث سبق له التتويج في نسختي 2008 و2010، وذلك علما بأنه لم يشارك في البطولة منذ عام 2019 الذي شهد وصوله إلى الدور قبل النهائي.

وقال نادال في تصريحاته:"نجحت في تقليل الألم. وأنا سعيد بأنني قضيت أسبوعا دون أن أعاني من العرج." وأضاف :"الآلام اختلفت شيئا ما. وعلينا أن ننتظر ونرى كيف تتطور الأمور في الاسابيع القليلة المقبلة. وأعتزم المشاركة في ويمبلدون." وتابع :"خضعت لجلستين من العلاج بالترددات الراديوية والتقييم كان مرضيا. لا أعرف ما يمكن أن يحدث خلال خمسة أيام. الآن، سمح لي العلاج بالتدرب ودفعني لاتخاذ القرار بالذهاب إلى لندن."

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