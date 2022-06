رونالدو صافحه خلال المباراة.. فماذا حدث للطفل الذي لم يصدق نفسه ؟! ( شاهد الفيديو )

أشعل مقطع فيديو مذهل، في الساعات الماضية مواقع التواصل الاجتماعي، بطله النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو وطفل من جامعي الكرات، خلال مباراة البرتغال والتشيك في دوري الأمم الأوروبية.

ويظهر رونالدو في مقطع الفيديو وهو يراوغ بمهارة أحد مدافعي التشيك وسدد الكرة بطريقة رائعة "لوب" في محاولة منه إسكانها في الشباك، ولكن الحارس يندرجيخ ستانيك حولها ببراعة إلى ركلة ركنية، ما أثار غضب "صاروخ ماديرا" الذي اتجه إلى الخط نادبا حظه بالضرب بيده على لوحة الإعلانات ليذهب إليه أحد الأطفال من جامعي الكرات، محاولا تهدئته ليرد عليه الدون بمصافحته بشكل سريع والاتجاه نحو الملعب في مشهد رائع.

ويبدو حسب"روسيا اليوم" أن جامع الكرات لم يصدق أنه صافح النجم البرتغالي، والذي يعتبر أحد أفضل نجوم كرة قدم عبر التاريخ، إن لم يكن الأفضل على الإطلاق، كونه أكثر اللاعبين تسجيلا للأهداف عبر التاريخ، فوضع الطفل يده على رأسه من شدة الدهشة والذهول، كأنه لا يصدق أنه لمس رونالدو، وبدا كما لو أنه يحدث نفسه.

والمثير أن هذا الفيديو انتشر في الساعات الأخيرة، رغم أن المباراة لعبت يوم الخميس الماضي، في ملعب "خوسيه آلافالادي" في العاصمة لشبونة.

