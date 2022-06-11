محمد صلاح يتخيل رد فعل المصريين في هذا المشهد!

المصدر: متابعات - محمد الحتو

قال المصري محمد صلاح نجم ليفربول إنه يتخيل دائماً رد فعل المصريين في حال فاز بالكرة الذهبية وأهدى بلاده هذا اللقب التاريخي المهم في مسيرته الكروية والذي يضعه في مقدمة أولوياته، على حد تعبيره، رغم صعوبة المهمة هذا الموسم بسبب التألق المنقطع النظير لنجم ريال مدريد كريم بنزيما المرشح الأقوى للفوز بالجائزة.

وقال صلاح في حوار مع مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية: "إن الفوز بالكرة الذهبية، سيكون لها تأثير كبير على المصريين، كذلك على الشرق الأوسط وإفريقيا، هناك مئات الملايين من الناس سيفهمون أنهم يستطيعون تحقيق هذه الجوائز الاستثنائية، لقد أتيت من قرية في مصر، لقد نجحت، أتخيل رد فعل المصريين إذا جئت إلى بلدي لأقدم لهم الكرة الذهبية".

وأوضح صلاح بصراحة: "نادي ريال مدريد سيكون عقبة كبيرة بالنسبة له في سباق الكرة الذهبية 2022"، في إشارة إلى بنزيما الذي قدم موسماً خارقاً توجه بفوز ريال مدريد بلقب الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا.

وأضاف: "صحيح أنني صدمت بترتيبي في 2021، أما هذا العام، الهزيمة أمام ريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا هي عقبة بكل تأكيد أمامي".

واحتل محمد صلاح المركز السابع في ترتيب الكرة الذهبية عام 2021، وهو بحسب الصحافة الأوروبية أبرز المرشحين للمنافسة بقوة على نسخة العام الحالي.

وواصل تصريحاته: "حتى لو لعبت مباراة جيدة في النهائي، هناك صعوبة، لكنها لا تلغي كل ما حققته على مدار شهور، لننتظر لنتيجة التصويت، وإذا لم أفز بتلك الجائزة عام 2022، فسأفعل كل شيء لأكون الفائز بها في عام 2023".

وعن أهدافه في المستقبل قال: "أضع لنفسي هدفًا ثم آخر، أولاً، كان هدفي هو أن أكون لاعبًا أساسيًا في بازل، لأصبح أفضل لاعب مصري، ثم أفضل لاعب في إفريقيا في العام، ثم قلت لنفسي إنني أستطيع أن أصبح أفضل لاعب إفريقي عبر التاريخ، الآن هناك الكرة الذهبية، أريد الفوز بها والانضمام إلى جورج وياه، الفائز الإفريقي الوحيد (عام 1995)، إذا نجحت، فسوف استهدف الفوز بالثانية".

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