محمد صلاح يصطاد الأسماك بالغردقة رغم قرار وقف الصيد بالبحر الأحمر

المصدر: موقع الإمارات اليوم

أجرى محمد صلاح، قائد المنتخب المصري، ونجم نادي ليفربول الإنجليزي رحلة بحرية مارس خلالها هوايته المفضلة في صيد الأسماك، رغم قرار الهيئة العامة للثروة السمكية، بوقف الصيد بالبحر الأحمر وخليجي السويس والعقبة وجزر الغردقة منذ مطلع الشهر الجاري وحتى بداية سبتمبر المقبل.

وتداول عدد من رواد مواقع التواصل الإجتماعي، صورة لنجم ليفربول في أثناء ممارسته رياضة الصيد خلال رحلته البحرية لجزيرة بيوض شمال مدينة الغردقة.

وأكد مصدر بالثروة السمكية بالبحر الأحمر، أن الهيئة تمتلك السيطرة على مراكب ولانشات الصيد فقط، ويتم فرض غرامات كبيرة على من يخالف قرار وقف الصيد.

وأضاف المصدر لموقع "القاهرة 24"، أنه يكون هناك تنسيق مع عدة جهات، للتحذير من الخروج على اللانشات الخاصة خلال تلك الفترة الزمنية من عدم الصيد، للحفاظ على الزريعة.

وأوضح أنه يتم السماح خلال رحلات النزهة والخاصة، باصطياد 10 كيلوجرام فقط، وأكثر من ذلك يعد اتجاراً ويضع من يقوم به تحت طائلة القانون.

وكان صلاح خرج لليوم الثالث على التوالي في رحلة بحرية، خلال إجازته السنوية التى يقضيها بمدينة الغردقة، عقب استبعاده من قائمة منتخب مصر، المقرر أن يواجه نظيره الإثيوبي أمس الخميس.

ونال هداف الدورى الإنجليزي إشادة رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب تواضعه بعد تلبية طلب أحد العمال بالتقاط صورة تذكارية معه، عقب عودته من رحلته البحرية.

وحرص قائد المنتخب المصري على مشاركه متابعيه عبر مواقع التواصل الإجتماعي، عدداً من الصور خلال إجازته واستمتاعه برحلة بحرية، وكذلك صورة له في أثناء تواجده بـ جيم على أحد الشواطئ، قبل أن ينشر نجم ليفربول مؤخرا صورة له على اللانش الخاص به.

وتمكن معجبينه من تحديد مكانه من خلال سلاسل جبال البحر الأحمر، التي ظهرت في خلفية إحدى الصور التي التقطها، حيث حاول إخفاء المكان إلا أن الجبال المميزة للبحر الأحمر كشفت مكان تواجده حيث يقضى اليوم وقته في رحلة بحرية.

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