جمهور الوداد رفع كأس دوري أبطال أفريقيا قبل مباراة الأهلي.. وبعدها! (فيديو)

لعب جمهور الوداد المغربي دوراً جوهرياً في فوز فريقه بلقب دوري أبطال إفريقيا على حساب الأهلي المصري في المباراة النهائية اليوم الاثنين، بعدما آزر لاعبيه بقوة في استاد محمد الخامس بالدار البيضاء.

وكان إصرار أنصار الوداد كبيراً على الانتصار والتتويج باللقب للمرة الثالثة لمعادلة الغريم التقليدي وجارهم في المدينة نادي الرجاء، وحمل المشجعون كأس البطولة حتى قبل انطلاق صافرة بداية المباراة وكذلك احتفلوا بالأداء القوي لنجومهم والبطولة القارية التي أهلتهم لخوض كأس العالم للأندية.

يذكر أن مباراة كأس السوبر الإفريقي ستجمع فريقين مغربيين هما الوداد ونهضة بركان الذي توج أخيراً بكأس الكونفدرالية.

