محمد صلاح يرد على جمهور ريال مدريد بجائزة جديدة.. "أنصفته الخامسة"

أنصف جمهور الدوري الإنجليزي النجم المصري وهداف البطولة محمد صلاح، باختياره ليكون أفضل لاعب في الدوري للموسم المنتهي، وذلك عقب انتهاء التصويت والإعلان عن النتائج رسمياً ليتوج صلاح بذلك بلقبه الشخصي الخامس هذا الموسم مع فريق ليفربول، دون أن تنصفه رابطة الدوري الإنجليزي التي أعطت لقب أفضل لاعب في الموسم للنجم البلجيكي دي بروين.

وتعرض صلاح لحملة كبيرة من الانتقادات بعد مباراة ريال مدريد وخسارة دوري أبطال أوروبا للمرة الثانية في 5 مواسم تقابلا فيها الفريقين، وذلك بالرغم من أن اللاعب قدم مستوى فني رائع وكان قريب من التسجيل في أكثر من مناسبة لولا براعة حارس ريال مدريد، البلجيكي كورتوا، الذي وقف جدار أمام كافة المحاولات التي قام بها مهاجمي ليفربول ومحمد صلاح.

وبهذه الجائزة يكون محمد صلاح قد فاز بخمس جوائز شخصية هذا الموسم وهي هداف الدوري الإنجليزي، وأفضل صانع أهداف، أفضل لاعب من اختيار النقاد، أجمل هدف في الموسم، أفضل لاعب في الدوري من اختيار الجمهور، ليرد اللاعب على كافة الانتقادات التي وجهت له الفترة الماضية بعد فاصل من التصريحات التي أدلى بها والخاصة بنهائي دوري أبطال أوروبا.

ونشرت رابطة اللاعبين المحترفين بالدوري الإنجليزي نتائج اختيارات الجمهور والتي حصل فيها صلاح على جائزة أفضل لاعب في الموسم وذلك عبر الحساب الرسمي للرابطة على موقع "تويتر".

👏 Congrats to @MoSalah, the PFA @VertuMotors Premier League Fans’ Player of the Year! #PFAFPOTY | @LFC pic.twitter.com/YBCpPSfjfN