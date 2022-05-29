أرسين فينغر يتهم محمد صلاح وساديو ماني في هزيمة ليفربول أمام الريال

المصدر: حميد نعمان - دبي

وجه المدرب الأسطوري السابق لفريق أرسنال، الفرنسي أرسين فينغر سهام نقده إلى نجمي هجوم ليفربول المصري محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني، واتهمهما بأنهما السبب الرئيس في هزيمة فريقهما 1-0 أمام ريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا أمس على استاد دوفرانس في العاصمة الفرنسية باريس.

وقال فينغر في تصريحات نقلتها صحيفة "ميرور" الإنجليزية أمس: أتساءل إذا كانت خسارة لقب الدوري الإنجليزي قبل أسبوع أثرت سلبا في معنويات ليفربول. صلاح وماني اللذان يملكان القدرة على تغيير الأمور لم يحققا ذلك، وفشلا في إحداث الفرق المطلوب لكي يتفوق ليفربول.

وأكد فينغر أن اللاعبين لم يكونا في الموعد، ولم يستطيعا تحمل مسؤولية اللحظات الحاسمة في الموسم، لكي يقودا فريقهما إلى التاج الأوروبي، مرجعا ذلك أيضا إلى تأثرهما البدني بسبب ضغط المباريات، لكنه انتقدمهما بسبب غياب التركيز في لحظات حاسمة من المباراة.

وكال المدرب الفرنسي المديح لفريق ريال مدريد، وقال إن الحارس تيبو كورتوا كان حاسما في حرمان ليفربول من العودة في المباراة، وقال: كان لدي إحساس لو ليفربول سجل التعادل كان سيفوز بالتأكيد. وقال إن مدريد بخبرته الكبيرة يعرف كيف يحقق الألقاب، وأن المدرب أنشيلوتي يستحق الارقام القياسية التي حققها، وأبدى إعجابه بخططه الفنية وشخصيته المميزة مع لاعبيه.

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