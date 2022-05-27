لاعبة رومانية تعتذر بعد إصابة طفل بمضربها في بطولة فرنسا

المصدر: وكالات

تقدمت لاعبة التنس الرومانية ايرينا كاميليا بيجو بالاعتذار بعد أن ألقت مضربها أرضا ليرتد باتجاه الجمهور ويرتطم بطفل، خلال مباراتها أمس في الدور الثاني من بطولة فرنسا المفتوحة (رولان جاروس).

وسيطر الاحباط على بيجو عندما تأخرت خلال المجموعة الثالثة من مباراتها أمام الروسية إيكاترينا أليكسندروفا، وقد انتهت المباراة بفوز بيجو 6 / 7 (3 / 7) و6 / 3 و6 / 4 . وتم إيقاف اللعب في الوقت بكى فيه الطفل، الذي كان يجلس بالقرب من مقعد الحكم، وقام والداه بتهدئته.

وحصلت بيجو على إنذار وواصلت اللعب ثم حققت الفوز في النهاية لتتأهل إلى الدور الثالث.

وبعدها توجهت بيجو إلى الطفل والتقطت الصور معه، واعتذرت في مؤتمر صحفي عقب المباراة عن تصرفها في لحظة الإحباط.

وقالت بيجو :"نعم، إنها لحظة محرجة بالنسبة لي، لذلك لا أود الحديث بشأنها كثيرا. أود فقط أن أعتذر." وأضافت :"لم أفعل شيئا كهذا طوال مسيرتي، ولدي شعور سيء حقا ونادمة. لذلك أقول مجددا إني أعتذر عما حدث وهي مجرد لحظة محرجة بالنسبة لي."

وتابعت :"كانت لحظة صعبة، لأنني لم أرغب في إلقاء هذا المضرب. ضربت أرضية الملعب به، لكن لم أتوقع أبدا أن يرتد لهذه المسافة." وذكر الاتحاد الفرنسي للتنس في بيان أن ريمي أزيمار حكم البطولة قال :"مشرف البطولة تحدث مع والدي الطفل. وأكدا أن الطفل على ما يرام ولم يتعرض لإصابة."

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