محمد صلاح يستفز ريال مدريد قبل ساعات من نهائي دوري أبطال أوروبا

المصدر: متابعات - محمد الحتو

استفز المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي جمهور ريال مدريد الإسباني بتغريدة جديدة على حسابيه في "تويتر" و"إنستغرام" تحمل صورة له بصحبة جائزتي أفضل هداف وأحسن صانع ألعاب بالدوري الإنجليزي وأرفقها بجملة: "لم ننته بعد"!.

وفهمت الجماهير المدريدية من التغريدة استفزازاً لعشاق ريال مدريد قبل الموقعة المرتقبة في نهائي دوري أبطال أوروبا المقررة غداً السبت (الساعة 11 بتوقيت الإمارات)، في وقت يرى عشاق ليفربول أنه من حق محمد صلاح تحفيز نفسه وشحذ الهمم الحمراء عندما يتحدث بأنه قادم بقوة لتحقيق اللقب القاري مرة ثانية بتاريخه الكروي.

ونالت صورة محمد صلاح إعجاب جماهير ليفربول في وقت عبر أنصار ريال مدريد عن غضبهم من صلاح الذي كان قد غرّد سابقاً مستفزاً ريال مدريد حين تمنى مواجهة النادي الملكي في النهائي الأوروبي لتصفية الحساب مع "الميرينغي".

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