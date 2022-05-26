محمد صلاح يكشف عن أسوأ لحظة في مسيرته الكروية

المصدر: محمد أبوإسماعيل – دبي

كشف النجم المصري محمد صلاح مرة أخرى عن سبب تصريحاته العدائية والانتقامية قبل نهائي دوري أبطال أوروبا تجاه فريق ريال مدريد والتي تنم عن نية الانتقام، مشيراً إلى أن ما حدث من تصريحات كان بسبب نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2018، وأكد أن فريق ريال مدريد هو أقوى فريق في البطولة وعلى مر تاريخها وبالتالي ستكون المباراة أمامه غاية في القوة والأهمية بالنسبة له.

وكان ليفربول قد خسر أمام ريال مدريد بثلاثة أهداف مقابل هدف، وتعرض محمد صلاح لإصابة خطيرة في الكتف بسبب تدخل قوي من سيرجيو راموس في نهائي 2018.

وقال محمد صلاح في تصريحات تلفزيونية قبل المباراة: "متحمس بكل تأكيد، أخوض ثالث نهائي في دوري أبطال أوروبا مع ليفربول، وأتمنى أن نفوز، أكيد أشعر بالحماس، وجميع اللاعبين يشعرون بهذا الأمر، إلى جانب شعورنا بالتفاؤل، وبالفعل تمنيت مواجهة ريال مدريد، ويمكن اعتبار ذلك بسبب ما حدث في نهائي 2018، وإصابتي وخروجي من المباراة وخسارتنا، كما أننا سبق وأن واجهنا مانشستر سيتي كثيراً، كل عام، لهذا فضلت مواجهتهم".

وكشف صلاح عن أسوأ لحظة في مسيرته الكروية حيث قال: "إصابتي في نهائي كييف؟ كانت من أسوأ اللحظات التي مررت بها في مسيرتي الكروية، لو كان ما حدث معي حدث مع كريم بنزيما في نهائي كييف، وخسر المباراة مثل ليفربول، لكان تمنى مواجهتنا أيضاً"، وجاء تصريح صلاح بعد تجاهل كريم بنزيما، الرد على تصريحات محمد صلاح وأشار إلى أن المباراة هي نهائي يتمنى الفوز به فقط دون النظر إلى الثأر.

وتابع صلاح: "في نهائي كييف كنا نعاني من عدة إصابات، ولم يكن الموسم بالنسبة لنا أفضل ما يكون، وفاز ريال مدريد واستحق ذلك، أتمنى أن تكون مباراة السبت مختلفة، وسنرى ما سيحدث، ريال مدريد فريق قوي، لديه مدرب من أفضل المدربين في تاريخ اللعبة، وكذلك يمتلكون لاعبين من ضمن الأفضل في التاريخ، فريق جيد للغاية، كما قلت هو أفضل فريق في البطولة، لقد فازوا على تشيلسي وباريس سان جيرمان ومانشستر سيتي، ومن ثم لا يمكن الاستهانة بهم، ولكن كما قلت النهائي مباراة واحدة، وأتمنى أن نفوز".

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news