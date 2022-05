التحقيق مع مدرب في الدوري الإنجليزي.. اعتدى بالضرب على مشجع (فيديو)

يعتزم الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، فتح تحقيق مع باتريك فييرا مدرب كريستال بالاس، لاعتدائه على مشجع في ملعب جوديسون بارك.

وأظهرت لقطات تلفزيونية، المدرب الفرنسي وهو يقوم بضرب مشجع بعدما اقتحمت جماهير إيفرتون، الملعب عقب انتهاء مباراة جمعت الفريقين، وحقق فيها الأخير الفوز بنتيجة 3-2، ليضمن البقاء في الدوري الإنجليزي الممتاز.

Patrick Vieira kicking an Everton fan to the ground 🤣🤣🤣 pic.twitter.com/p6fVvYnzTd