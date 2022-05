أعمال شغب وضرب في الشوارع بين الألمان والاسكتلنديين.. شاهد جماهير أوروبا "المتحضرة" (فيديو)

اندلعت أعمال شغب وعنف واسعة بين الجمهورين الألماني والأسكتلندي قبل مباراتهما التي جرت ليلة الأربعاء في نهائي بطولة الدوري الأوروبي بكرة القدم، التي انتهت فوز أينتراخت فرانكفورت على رينجرز بركلات الترجيح 5-4 بعد التعادل في الوقت الأصلي والاضافي 1-1.

وقبل انطلاق المباراة التي اقيمت في مدينة أشبيلية الإسبانية، اندلعت بين جمهور الفريقين مواجهات شغب وعنف لا يمكن تصديقها من حيث حجم التعصب بين المشجعين، في وقت نجد انه من النادر مشاهدة مثل هذه المناظر في الملاعب الأوروبية التي تعد في الغالب قدوة للملاعب العالمية في التشجيع والروح الرياضية.

وانتشرت فيديوهات مثيرة على مواقع التواصل الاجتماعي بين جمهور الفريقين وهم يقومون بتبادل الضرب بالكراسي والعصي واللكمات بالايدي والارجل في الشارع العام في مشهد غريب.

Incidents have broken out between Rangers and Eintracht Frankfurt fans in Seville.pic.twitter.com/hBkQhHiQ95