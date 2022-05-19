أعمال شغب وضرب في الشوارع بين الألمان والاسكتلنديين.. شاهد جماهير أوروبا "المتحضرة" (فيديو)

المصدر: مدريد-الامارات اليوم

اندلعت أعمال شغب وعنف واسعة بين الجمهورين الألماني والأسكتلندي قبل مباراتهما التي جرت ليلة الأربعاء في نهائي بطولة الدوري الأوروبي بكرة القدم، التي انتهت فوز أينتراخت فرانكفورت على رينجرز بركلات الترجيح 5-4 بعد التعادل في الوقت الأصلي والاضافي 1-1.

وقبل انطلاق المباراة التي اقيمت في مدينة أشبيلية الإسبانية، اندلعت بين جمهور الفريقين مواجهات شغب وعنف لا يمكن تصديقها من حيث حجم التعصب بين المشجعين، في وقت نجد انه من النادر مشاهدة مثل هذه المناظر في الملاعب الأوروبية التي تعد في الغالب قدوة للملاعب العالمية في التشجيع والروح الرياضية.

وانتشرت فيديوهات مثيرة على مواقع التواصل الاجتماعي بين جمهور الفريقين وهم يقومون بتبادل الضرب بالكراسي والعصي واللكمات بالايدي والارجل في الشارع العام في مشهد غريب.

Incidents have broken out between Rangers and Eintracht Frankfurt fans in Seville.pic.twitter.com/hBkQhHiQ95 — Football España (@footballespana_) May 18, 2022

وأعلنت الشرطة الإسبانية لاحقاً، القبض على خمسة من مشجعي أينتراخت فرانكفورت الألماني بسبب سلوكهم العنيف قبل المباراة، وقالت الشرطة بأن المشجعين الخمسة كانوا ضمن مجموعة مكونة من 200 من جماهير فرانكفورت، هاجموا أثناء الليل مشجعي رينجرز وألقوا شماريخ وطاولات وزجاجات على ضباط الشرطة.

ونقلت وسائل إعلام إسبانية عن قائد الشرطة خوان كارلوس كاسترو تحذيره من "مشاكل خطيرة" قرب ملعب المباراة التي وصفها بأنها "أصعب مباراة منذ سنوات" في المدينة الواقعة بجنوب إسبانيا.

وأشارت صحيفة (دياريو دي اشبيلية) الإسبانية في وقت لاحق إلى نشوب قتال بين عشرات المشجعين من الفريقين المتنافسين على مقاعد في مقهى بالشارع، حيث أظهر مقطع فيديو أيضًا بعض الأشخاص يتعرضون للركل وهم على الأرض.

وأحرز أينتراخت فرانكفورت الالماني أول لقب أوروبي منذ 42 عاما في مباراة جاءت تفاصيلها مثير للغاية وشهدت امتلاء ملعب رامون سانشيز بيزخوان الذي استضاف المباراة.

وتفيد تقديرات بأن 150 ألف مشجع وصلوا المدينة بينما لم يحصل معظمهم على تذاكر لحضور المباراة.

وحصل كل فريق على 10 آلاف مقعد في الاستاد الذي تصل سعته إلى 42 ألف مشجع لكن المدرجات امتلأت باللونين الأبيض الخاص بأينتراخت والأزرق الخاص برينجرز لتشتعل الأجواء حماسا طوال المباراة في مشهد نادر الحدوث في المباريات النهائية للدوري الأوروبي التي تقام عادة في ملاعب محايدة بعيدا عن قواعد الفريقين بينما لا يحصل مشجعو الفريقين على حصة كبيرة من مقاعد الاستاد التي تتقاسمها عدة أطراف معهم.

وأحضر المشجعون الألمان الآلاف من الأعلام البيضاء وأوشحة باللونين البيض والأسود إلى جانب لافتة عملاقة غطت الجزء الخاص بهم في المدرجات وأشعلوا ألعابا نارية مع بداية الشوط الثاني.

وانطلقت هتافات جماهير الفريق الاسكتلندي بكل قوة عندما تقرر إقامة ركلات الترجيح قرب موقعهم في الاستاد لكن هذا التشجيع فشل في التأثير على تركيز لاعبي أينتراخت الخمسة الذين نفذوا بنجاح جميع ركلاتهم.

وعندما نفذ بنجاح سانتوس بوري أخر ركلات الترجيح للفريق الألماني الذي توج بلقبه الأوروبي الأول منذ 1980 انطلقت بكل حماس وقوة احتفالات وهتافات جمهور الفريق والتي استمرت لنحو أربع ساعات بعد أن رفع القائد سيباستيان روده جائزة البطولة.

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