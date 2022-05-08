50% من الحقوق الشخصية تعرقل صفقة انتقال مبابي إلى الريال

المصدر: أحمد طارق - دبي

تعرقلت صفقة انتقال النجم الفرنسي كيليان مبابي إلى ريال مدريد بعدما أبدى لاعب باريس سان جيرمان إحباطه من بعض البنود الخاصة بالحقوق الشخصية له في العقد مع "الملكي". وذكرت وسائل إعلام إسبانية تفاصيل آخر عرض قدمه نادي ريال مدريد للفرنسي كيليان مبابي، إذ ينتهي عقد مبابي مع سان جيرمان في الصيف المقبل، ولم يحسم النجم الفرنسي مستقبله حتى الآن.

وأوضحت صحيفة "البايس" أنه عقب إقصاء سان جيرمان من الأبطال، قدم ريال مدريد عرضًا لمبابي في مارس الماضي للانتقال إلى "الميرنغي" مشيرة إلى أن العرض يتضمن حصول مبابي على مكافأة توقيع تبلغ 180 مليون يورو، بالإضافة إلى راتب صافٍ 40 مليون يورو سنويًا، و50% من حقوق الصور الخاصة باللاعب الفرنسي.

وبينت أنه وفقًا لمصادر مقربة من اللاعب الفرنسي، فإن مبابي رأى أن عرض ريال مدريد الأكثر سخاء في تاريخ كرة القدم، بسبب مكافأة التوقيع الكبيرة، لكنه كان محبطًا من جزئية التخلي عن 50% من حقوق الصور الخاصة به.

وذكرت المصادر أن هذه النقطة جعلت مبابي يفكر لمدة شهر ونصف في تجديد عقده مع باريس سان جيرمان، بينما وفقًا لآراء الخبراء المحيطين بمبابي، فإن اللاعب سيحصل على 40 مليون يورو من الرعاية هذا الموسم، ويمكن أن يرتفع الرقم إلى 70 مليون يورو في السنوات القادمة، لا سيما أن كيليان لديه العديد من العروض التجارية. وزعم محامون لصحيفة "البايس" أن انتقال مبابي إلى ريال مدريد سيكون له تأثير مضاعف على قيمة الصور الخاصة به، ما سيعوض اللاعب عن خسارة 50% منها لصالح الميرنجي. لكن دلفين فيرتايدين، المحامية الخاصة لمبابي والخبيرة في حقوق الصور، ترى أن اللاعب الفرنسي لا يحتاج لريال مدريد كي يصبح أحد أبرز اللاعبين على المستوى التسويقي في سن 23 عامًا.

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