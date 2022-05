شرطة فرانكفورت تعتقل أكثر من 30 مشجعاً قبل إياب نصف نهائي "يوروبا ليغ" (فيديو)

أعلنت شرطة فرانكفورت اعتقال أكثر من 30 شخصاً في إطار إجراءاتها الأمنية قبيل مباراة الإياب في نصف نهائي الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ)، الخميس، بين أينتراخت فرانكفورت ووست هام الإنجليزي.

وغداة اشتباكات بين مشجعي الفريقين الألماني والإنجليزي ليل الأربعاء، قالت الشرطة المحلية إن "أكثر من 30 شخصاً اعتقلوا".

كما أفادت الشرطة أن مشجعيَن اثنين لوست هام فقدا الوعي بعدما هاجمهما مشجعو الفريق المضيف، وتلقيا العلاج في المستشفى.

Frankfurt fans attacking West Ham fans in a bar over in Germany. Disgusting scenes.



Stay safe if you’re travelling over. #WHUFC pic.twitter.com/iS9vgRYQva