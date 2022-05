نادٍ إنجليزي يفتح أبواب ملعبه أمام المسلمين لأداء صلاة العيد.. (فيديو)

فتح نادي بلاكبيرن روفرز الإنجليزي اليوم الاثنين أبواب ملعبه ايوود بارك أمام المسلمين لتأدية صلاة عيد الفطر.

ونشر نادي بلاكبيرن روفرز، بعض الصور ومقاطع الفيديو من إقامة شعائر صلاة العيد من داخل ملعبه.

وكتب الحساب الرسمي للنادي عبر تويتر: " عيد مبارك من الجميع في بلاكبيرن روفرز".

وأصبح بلاكبيرن روفرز أول نادي في تاريخ إنجلترا، يفتح أبواب ملعبه ايوود بارك؛ وذلك من أجل السماح للمسلمين بتأدية صلاة العيد.

وعلق وسيم كيمبسون الإمام الذي قاد الصلاة في نادي بلاكبيرن، في تصريحاته لـ شبكة سكاي سبورتس، قائلًا: "نحن سعداء وممنونون لبلاكبيرن بسبب فتحهم الأبواب أمامنا للصلاة على أرضية الملعب."

يُذكر أن نادي بلاكبيرن روفرز يلعب في منافسات دوري الدرجة الثانية الإنجليزي هذا الموسم.

🌙 Eid Mubarak from everyone at Blackburn Rovers.



This morning #Rovers became the first football club in the country to host Eid prayers on the pitch. 💙#EidMubarak 🔵⚪️ pic.twitter.com/Pw0LHkqjg5