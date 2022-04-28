صدمة في الكرة الأوروبية.. وفاة مفاجئة لأشهر وكيل لاعبين

المصدر: حميد نعمان - دبي

تلقت الكرة الأوروبية صدمة كبيرة اليوم مع إعلان وسائل إعلام إيطالية عديدة خبر وفاة أحد أشهر وكلاء اللاعبين في القارة العجوز، الإيطالي مينو رايولا عن 54 عاما، وعلى قائمته من اللاعبين نجوم كبار، على غرار السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، والنرويجي هالاند والفرنسي بول بوغبا.

وكان رايولا قد عانى من مضاعفات صحية عديدة دخل على إثرها المستشفى يناير الماضي، بسبب مضاعفات الإصابة بفيروس كورونا، والتي أثرت كثيرا في رئته، حيث أكد موقع "نابولي 24" أن رايولا توفي اليوم بسبب المضاعفات الناتجة عن نفس المرض الذي عانى منه لأشهر.

وكان رايولا دخل مؤخرا إلى العناية المركزة بمستشفى سان رافايلو في ميلانو، حيث ساءت حالته الصحية كثيرا، ولم يحل الطاقم الطبي المشرف عليه في إنقاذ حياته، لتعلن وفاته اليوم.

وتناقلت وسائل إعلام إنجليزية عديدة خبر وفاة رايولا، وكانت النقطة الأبرز مصير أهم ملف كان يديره في الفترة الأخيرة، ويتعلق بمستقبل الموهبة الأوروبية الكبيرة، ولاعب دورتموند الألماني، هالاند، والذي اقترب كثيرا من الانتقال إلى نادي مانشستر سيتي، مع وجود اهتمام كبير من فريق ريال مدريد، بجانب أيضا الحسم في الوجهة المقبلة لبوغبا والذي تأكد رسميا رحيله عن مان يونايتد بنهاية الموسم الجاري.

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