الوحدات يودع «أبطال آسيا» والسد يهزم الفيصلي المتأهل

المصدر: رويترز

تعادل الواحدت الأردني 2-2 مع ناساف ليودع دوري أبطال آسيا لكرة القدم ويتأهل الفريق الأوزبكي إلى دور الستة عشر، فيما فاز السد 1-صفر على الفيصلي في ختام مباريات المجموعة الخامسة.

وتصدر الفيصلي المجموعة بتسع نقاط من ست مباريات بفارق المواجهات المباشرة عن ناساف، مقابل سبع نقاط للسد وست للوحدات، حيث تأهل الفيصلي لدور الستة عشر كأول المجموعة، في حين تأهل ناساف كأحد أفضل الفرق الحاصلة على المركز الثاني.

وسيلتقي الفيصلي مع فولاد خوزستان الإيراني، فيما يلعب ناساف مع الشباب السعودي في دور الستة عشر للبطولة.

وسجل ماركو ستانويفيتش الهدف الأول لناساف بعد ثلاث دقائق من البداية لكن محمد أنس أدرك التعادل للوحدات في الدقيقة 34.

وأعاد حسين نورتشاييف التقدم لناساف في الدقيقة 59 قبل أن يدرك البديل مهند أبو طه التعادل للفريق الأردني في الدقيقة 82.

وانتظر الفريق الأوزبكي ثلاث دقائق فقط ليفتتح التسجيل عبر الصربي ستانويفيتش بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء استقرت في مرمى أحمد عبد الستار حارس الوحدات.

ورد الوحدات بتسديدة من منذر أبوعمارة من داخل منطقة الجزاء ارتدت من الدفاع ليتابعها زميله أحمد سريوة خارج المرمى بعد ربع ساعة من البداية.

ونجح الوحدات في إدراك التعادل إثر تمريرة من خالد عصام حولها أنس بضربة رأس في مرمى عبد الواحد نعمتوف حارس ناساف.

وسدد أحمد سمير في الشباك الجانبية لمرمى نعمتوف في الدقيقة 38، ورغم محاولات الوحدات نجح ناساف في استعادة تقدمه بعد خطأ من المدافع طارق خطاب في إبعاد الكرة إثر ركلة ركنية ليسدد نورتشاييف في مرمى عبد الستار.

وأنقذ عبدالستار مرماه من هدف ثالث حينما تصدى على مرتين لمحاولة أيبك بوزوروف في الدقيقة 64 قبل أن ينجح البديل أبو طه في تسجيل هدف التعادل للوحدات بعد تمريرة بضربة رأس من من أنس.

سيطر السد على بداية المباراة وكاد أن يفتتح الأهداف عبر تسديدة من رودريجو تاباتا علت المرمى في الدقيقة 19 ، قبل أن يهدر بيدرو ميجيل فرصة أخرى بعدها بدقيقة واحدة فيما لم ينجح بوعلام خوخي في التسجيل إثر تمريرة عرضية من ركلة ركنية وصلت إلى بغداد بونجاح يمررها إلى خوخي لكنه سدد أعلى المرمى في الدقيقة 22.

وسنحت فرصة خطيرة لمحمد الصيعري مهاجم الفيصلي الذي أطلق تسديدة قوية مرت إلى جوار المرمى في الدقيقة 27.

وهز ميجيل الشباك عندما تابع تسديدة تاباتا التي ارتدت من أحمد الكسار حارس الفيصلي.

وكاد السد أن يضاعف النتيجة عبر تسديدة من محمد وعد أبعدها الكسار عن مرماه في الدقيقة 62.

وبعدها بسبع دقائق ردت العارضة تسديدة قوية ومباغتة للصيعري الذي أرسل ضربة رأس تصدها لها سعد الشيب حارس السد ببراعة في الدقيقة 81.

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