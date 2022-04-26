تعرف إلى حظوظ تشرين والوثبة للفوز بلقب الدوري السوري

المصدر: جوني جبور - دبي

يصل الدوري السوري الممتاز، اليوم الثلاثاء، محطته الـ 23 من أصل 26 جولة يتضمنها في موسم 2021-2022، في جولة يبحث من خلالها تشرين المتصدر برصيد 53 نقطة ومن بوابة ضيفه الحرجلة، تحقيق فوزٍ يقربه من الاحتفاظ باللقب للعام الثالث على التوالي وإضافة اللقب الخامس له تاريخياً بالدوري، ويتطلع إليها الوثبة صاحب مركز الوصافة برصيد 46 نقطة إلى مصالحة جمهور ناديه بالفوز على حطين، وخطف نقاط ثمينة تضمن له في حال تعثر تشرين المتصدر، جسر فجوة فارق النقاط السبعة التي تفصل في بيمنهما في حملة المنافسة على اللقب.

وتصطدم طموحات تشرين والوثبة في الجولة 23 أمام عقبات فرق تطمح للهروب من شبح الهبوط إلى دوري الدرجة الأولى، إذ أن لقاء تشرين لن يكون سهلاً أمام نظيره الحرجلة الباحث عن نقاط الفوز والتخلص من مركزه العاشر المؤدي مع نهاية الدوري إلى الهبوط، خصوصاً أن الحرجلة صاحب رصيد 24 نقطة، متأخراً بفارق ثلاثة نقاط عن حطين صاحب المركز التاسع والذي سيحرص بدوره خارج الديار على الفوز على الوثبة وخطف نقاط ثمينة تعزز من فرص بقائه في دوري المحترفين.

بلغة الأرقام، يستند تشرين إلى فارق النقاط السبعة التي تفصله عن الوثبة، إذ أن نجاح تشرين في تخطي عقبة الحرجلة سيضعه على بعد ثلاثة نقاط فقط في مبارياته الثلاثة المتبقية لحسم اللقب بغض النظر عن نتائج الوثبة.

وعلى الطرف الآخر، يحتاج الوثبة إلى عدم التفريط بأية نقاطة متاحة، بالإضافة إلى حصوله على يد المساعدة من الأندية الأخرى في استنزاف نقاط ثمينة من تشرين الذي سيواجه في الجولات الثلاثة الأخيرة فرق عنيدة بحجم الكرامة والجيش والفتوة.

ويأمل تشرين في لقاء اللاذقية اليوم، مصالحة جمهور ناديه، بعد تجرعه الجولة الماضية للهزيمة الأولى في دوري الموسم الحالي جاءت أمام جبلة بنتيجة "1-2"، فيما يبحث الوثبة من بوابة حطين، في الحفاظ على آماله قائمة في تحقيق حلم طال انتظاره وانتزاع لقب أول تاريخي ببطولة الدوري، خصوصاً أن الوثبة، مطالباً بعدم أهدار أية نقطة متاحة، بعد نتائج غير مرضية تعرض لها الفريق في الجولات الماضية، بدايةً من الضربة الموجعة التي تلقاها الفريق الحمصي في 12 أبريل الجاري، بتلقي هزيمة أمام "أهلي حلب" بنتيجة "صفر-3" كانت كفيلة بخسارته صدارة ترتيب البطولة، وابتعها بالخسارة بهدف دون رد أمام كل من الجيش والنواعير في الجولتين 20 و21، والاكتفاء الجمعة الماضية بتعادل إيجابي مع الشرطة.

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