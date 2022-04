في ملعب الإمارات.. لفتة إنسانية من جمهور أرسنال لمواساة رونالدو (فيديو)

وقفت جماهير أرسنال في الدقيقة السابعة (رقم قميص كريستيانو رونالدو) مصفقة للاعب البرتغالي ومساندة له في لفتة إنسانية مواساة له بعد وفاة نجله خلال عملية ولادته، وذلك في المواجهة التي جمعت أرسنال ومانشستر يونايتد، اليوم السبت، على ملعب الإمارات ضمن الجولة 34 من الدوري الإنجليزي.

Arsenal fans show support for Ronaldo in the 7th minute❤️ #ARSMUN pic.twitter.com/91lHLbrCiG