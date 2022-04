محمد صلاح يعود بهدف عالمي ورقم جديد في مرمى مانشستر يونايتد (فيديو)

عاد النجم المصري وهداف الدوري الإنجليزي محمد صلاح، للتهديف من جديد بعد توقف دام ما يقارب 40 يوماً عن إحراز أي هدف، وذلك بإحراز هدف فريقه الثاني في مرمى مانشستر يونايتد في القمة التي تجمع الفريقين في معقل "الريدز".

محمد صلاح كان هو نجم الشوط الأول حيث قام بصناعة الهدف الأول كما نجح في إحراز الهدف الثاني بالدقيقة 20 من زمن المباراة مستغلاً تمريرة ساديو ماني، الرائعة ليستلمها محمد صلاح بيمينه ويسدد في المرمى ليشتعل ملعب المباراة فرحاً بهذا الهدف الذي أعاد هداف الفريق إلى صلاح إلى الطريق الصحيح من جديد، ليبدأ الجمهور في التغني باللاعب من جديد.

وكان ليفربول قد بدأ المباراة سريعاً بهدف في الدقائق الخمسة الأولى من توقيع اللاعب دياز، وصناعة النجم المصري محمد صلاح الذي تألق في الشوط الأول من المباراة.

وذكرت شبكة "أوبتا للإحصائيات" أن محمد صلاح هو ثاني لاعب يسجل ويساعد في مباريات الذهاب والإياب ضد مانشستر يونايتد في موسم واحد من الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد مسعود أوزيل في 2015-16.

