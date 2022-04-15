جمهور برشلونة يبيع مباراة الدوري الأوروبي للألمان.. "خيانة عظمى"! (فيديو)

المصدر: متابعات - محمد الحتو

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات لجماهير إينتراخت فرانكفورت الألماني تغزو استاد "كامب نو" وتحتل أجزاء كبيرة من مدرجاته وسط أنباء عن خيانة عظمى من عدد كبير من مشجعي برشلونة الذين باعوا تذاكرهم إلى أنصار الفريق الألماني للتربح مالياً.

وتعرض برشلونة للهزيمة 3-2، على استاد كامب نو، ليتأهل النادي الألماني إلى نصف النهائي، بعد تعادله 1-1 ذهابا في ألمانيا.

30,000 Eintracht Frankfurt fans marching through Barcelona on their way to the Camp Nou. All in white.



What a sight. #SGE #FCBSGE pic.twitter.com/OXw6Vunm75 — Felix Tamsut (@ftamsut) April 14, 2022

ونقلت "سكاي نيوز" عن مصادر إسبانية بأن عدد من حاملي التذاكر الموسمية لنادي برشلونة ارتكبوا "خيانة عظمى"، قرروا بيع تذاكرهم، للمشجعين الألمان القادمين بالآلاف، لحضور المباراة فظهر أكثر من 35 ألف مشجع لفرانكفورت في شوارع برشلونة متجهين إلى الملعب.

كمية ايمان من الجمهور في المجموعه اعطتهم مباراه عظيمه على مستوى كل الخطوط والافراد



جمهور عظيم ولاعبي اينتراخت فرانكفورت ما خيبوا امالهم



لقطه فيها كمية احترام كبيره 👏👏



pic.twitter.com/xWf3cYC98Y — طارق علي (@Tariq_999) April 14, 2022

وخصص الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، بيع 5 آلاف تذكرة فقط لمشجعي فرانكفورت، من أصل أكثر من 90 ألف تذكرة، ولكن ما بدا في المدرجات البرشلونية كان صادماً وهو ما يفسر غضب رابطة مشجعي البارسا ومغادرتها المدرجات المخصصة لهم خلف المرمى غضباً مما حصل.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news