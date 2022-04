جمهور برشلونة يبيع مباراة الدوري الأوروبي للألمان.. "خيانة عظمى"! (فيديو)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات لجماهير إينتراخت فرانكفورت الألماني تغزو استاد "كامب نو" وتحتل أجزاء كبيرة من مدرجاته وسط أنباء عن خيانة عظمى من عدد كبير من مشجعي برشلونة الذين باعوا تذاكرهم إلى أنصار الفريق الألماني للتربح مالياً.

وتعرض برشلونة للهزيمة 3-2، على استاد كامب نو، ليتأهل النادي الألماني إلى نصف النهائي، بعد تعادله 1-1 ذهابا في ألمانيا.

30,000 Eintracht Frankfurt fans marching through Barcelona on their way to the Camp Nou. All in white.



What a sight. #SGE #FCBSGE pic.twitter.com/OXw6Vunm75