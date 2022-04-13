"كوب" يتسبب في غرامة 100 ألف يورو على ناد ألماني

المصدر: وكالات

أعلن نادي بوخوم الألماني لكرة القدم اليوم، أنه تم تغريمه 100 ألف يورو (370ر108 ألف دولار)، بسبب قيام مشجع بإلقاء كوب باتجاه أرضية الملعب، وارتطم بأحد الحكام وتسبب في إلغاء مباراة الفريق أمام بوروسيا مونشنجلادباخ في مارس الماضي.

وكان قد تم إلقاء كوب من المشروبات من المدرجات وارتطم بحامل الراية، ليتوقف اللعب خلال الشوط الثاني من المباراة، عندما كان مونشنجلادباخ متقدما 2 / صفر، وبعدها تقرر إلغاءها. وفي وقت لاحق جرى الإعلان عن احتساب مونشنجلادباخ فائزا بالمباراة بالنتيجة نفسها التي ألغيت عندها.

وأعلن الاتحاد الألماني اليوم،عن العقوبة المالية المفروضة على بوخوم ،وأضاف أن النادي سيظل تحت الملاحظة حتى نهاية الموسم المقبل، وسيُعاقب بإغلاق جزئي في مدرجات الاستاد في حال تكرر مثل هذا الحادث. وكذلك يجب على بوخوم تطوير وتطبيق المعايير الخاصة بتجهيز نظام مراقبة بالفيديو عالي الدقة في الاستاد، قبل نهاية العام الحالي.

وفيما يتعلق بمباراة مونشنجلادباخ، كان مكتب الادعاء العام في بوخوم قد وجه للشخص البالغ من العمر 38 عاما، الذي ألقى الكوب إلى أرضية الملعب، اتهامات بارتكاب اعتداء. وذكر النادي :"لا تزال الإجراءات مستمرة، وبالتالي لن يصدر بوخوم المزيد من البيانات بشأن هذه القضية."

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