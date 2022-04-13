مدرب البايرن مستعد للانتقادات بعد الخروج الصادم من دوري الأبطال

المصدر: وكالات

سيكون يوليان ناجلزمان مدرب بايرن ميونيخ مستعدا للتعرض للانتقادات بعد الخروج بشكل مفاجئ من دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم يوم الثلاثاء أمام فياريال، بينما سيحاول أيضا تعويض ذلك بعض الشيء بقيادة ناديه للاحتفاظ بلقب الدوري الألماني.

وخسر بايرن بشكل مفاجئ 2-1 أمام الفريق الإسباني في مجموع مباراتي الذهاب والإياب، عقب التعادل 1-1 في ميونيخ يوم أمس، والآن لم يعد لديه سوى محاولة حصد لقب الدوري المحلي. وقال ناجلزمان الذي يقضي موسمه الأول في بايرن "أنا حقا لا أعرف ماذا سيحدث معي، لكن عندما نخسر ونخرج، فهذا مرشح لكي يحدث". وأضاف "لا أخشى ذلك. هناك أشياء أسوأ كثيرا من ذلك".

وسيحاول المدرب البالغ عمره 34 عاما، الذي خرج فريقه من الدور الثاني لكأس ألمانيا هذا الموسم، رفع الروح المعنوية للاعبيه قبل مواجهة أرمينيا بيلفيلد يوم الأحد. ويتصدر بايرن الدوري بفارق تسع نقاط قبل خمس جولات على النهاية، وسيصبح على أعتاب حصد اللقب إذا فاز في ضيافة بيلفيلد.

وسيكون بايرن منشغلا أيضا بالتفكير في فترة الانتقالات الصيفية مع الرحيل المنتظر لعدة لاعبين بارزين ومنهم الهداف روبرت ليفاندوفسكي. ورغم ذلك فإن أهم أولوية ستتمثل في محاولة إنهاء الموسم بقوة، خاصة بعد العروض المهتزة في آخر خمس مباريات بالدوري، حيث تعادل خلالها مرتين وفاز 1-صفر بصعوبة على أوجسبورج في الجولة الماضية.

وقال المدرب الشاب "سأواصل عملي عملي والاستعداد للدوري. يملك الفريق خبرة كافية للتعامل مع كل من اللحظات الجيدة والسيئة. نحن نفوز معا ونخسر معا، ويجب أن نخوض المباريات المقبلة معا". وأضاف "بكل تأكيد جزء كبير من الدوافع الموجودة لدينا انتهت بعد الخروج من دوري الأبطال".

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