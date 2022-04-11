طرد سائق كارتينغ روسي.. ليس بسبب الحرب على أوكرانيا

المصدر: وكالات

طرد فريق "فارد رايسينغ" السويدي سائقه المراهق الروسي أرتيم سيفريوكين على خلفية تأديته التحية النازية، في حين فتح الإتحاد الدولي للسيارات "فيا" تحقيقاً بما قام به ابن الـ 15 عاماً بعد حلوله أوّل في فئته ضمن الجولة الاولى من بطولة أوروبا للكارتينغ في البرتغال.

شارك سيفريوكين في باكورة الجولات على حلبة بورتيماو برخصة قيادة صادرة عن الاتحاد الإيطالي للسيارات بعد حظر "فيا" مشاركة السائقين الروس في مسابقاته، فعمد وهو يقف على منصة التتويج إلى الطرق على قلبه مرتين بقبضته قبل أن يمد ذراعه اليمنى في لفتة يشتبه في أنها تحية نازية، ثم انفجر ضاحكاً.

وأكد "فيا" في بيان الإثنين أنه بدأ "تحقيقاً فورياً في السلوك غير المقبول لأرتيم سيفريوكين الذي حدث خلال حفل التتويج لمنافسات فئة (أوكيه) في الجولة الأولى من بطولة (فيا) أوروبا لسباقات الكارتينغ لعام 2022 في كارتدرومو إنترناسيونال دو ألغارفي في البرتغال".

من ناحيته، أكد الفريق السويدي "فارد رايسينغ" الذي يدافع عن ألوانه السائق الروسي انه طرده في منشور على إنستغرام الاثنين.

كتب قائلاً "يخجل فريق فارد رايسينغ بشدة من تصرفات السائق"، مضيفاً أنه أوضح علناً معارضته للغزو الروسي لأوكرانيا من خلال وضع ملصقات "لا للحرب" على خوذات السائقين، كما تُسافر معه ثلاث عائلات أوكرانية من اللاجئين.

وأضاف "بناءً على هذه الاعتبارات، يعيد فارد رايسينغ تقييم تعاونه مع أرتيم وسيشرع في إنهاء عقده التسابقي".

وبخلاف ما قيل، أكد سيفريوكين أنه قد أسيء فهمه، كما نقل عنه متحدث باسم الاتحاد الروسي للسيارات قوله "لقد فزت بجولة في بطولة أوروبا (لسباقات الكارتينغ) وكنت سعيداً للغاية".

واضاف "أنا من روسيا. شكرت الفريق وأقاربي من روسيا. شخص ما رأى إيماءة سيئة في أفعالي، لكنها ليست كذلك. لقد شكرتهم للتو. أنا روسي، وأنا من روسيا وأقف إلى جانب بلدي".

ونقل الموقع أيضاً عن اتحاد السيارات الروسي قوله إنه بدوره يحقق أيضاً في "لفتة اعتبرها البعض +التحية الفاشية+".

وأشار إلى أن السائق كان ينافس تحت العلم الإيطالي وكان النشيد الإيطالي يعزف وهو يقوم بالإيماءة و"نُبلّغ أيضاً بأننا نعتبر أي مظهر، حتى عرضي للفاشية والنازية، غير مقبول في رياضة المحركات الروسية وبين الرياضيين الروس".

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