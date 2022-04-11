أول تعليق من نائب رئيس الزمالك على واقعة فيديو الميدالية

المصدر: موقع الإمارات اليوم

علق نائب رئيس نادي الزمالك المصري مصطفى هدهود على واقعة انتشار فيديو شوهد فيه يخفي ميدالية في جيبه خلال مراسم تقلد فريقه لكرة اليد جوائز المركز الثاني لمسابقة كأس مصر والتي فاز بها فريق سبورتنج السكندري.

وحسب "العربية نت" ، قال نائب رئيس نادي الزمالك في تصريحات إعلامية :" أن الميدالية كانت فضية ولم يكن يقصد الاستيلاء عليها بل وضعها في جيبه لحين انتهاء المراسم ومنحها للاعبي فريقه لكونها من حقهم".

وأضاف هدهود :" أن النادي الفائز حصل على ميداليات ذهبية وفور اكتشافه أن الميدالية المقدمة فضية استلمها لحين منحها لفريقه بعد انتهاء المراسم ".

وتابع مصطفى هدهود :"كنت أسلم الميداليات الذهبية لفريق سبورتنج، ولا يمكن أن أتورط في موقف مثل هذا فأنا رجل مسؤول مشيرا إلى أنه تحدث مع محمد أمين رئيس اتحاد اليد ووافق، على استلام الميدالية التي كانت زائدة عن عدد اللاعبين.

وعقب انتهاء مباريات فرق النادي الأبيض أمس في مسابقات القدم والطائرة واليد أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك قبول استقالة هدهود وبموافقة جماعية.

وأكد المستشار مرتضى منصور رئيس الزمالك أن هدهود تقدم باستقالته من منصبه بعد تأكيده على الخطأ الذي تسبب فيه موضحا وفق بيان رسمي إن الاستقالة التي تقدم بها نائب رئيس الزمالك خطوة تحترم منه وله الشكر على ما قدمه، مضيفا إن النادي سيظل قلعة الوطنية والكرامة في الرياضة المصرية..

وكان هودهود قد أعرب عن غضبه من قرار مرتضى منصور بالدعوة لعقد جلسة طارئة دون علمه ودون الاستماع لوجهة نظره.

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