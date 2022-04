ماذا قال غوارديولا عن انتقاله لمنتخب البرازيل بعد كأس العالم 2022 ؟! .. فيديو

نفى الإسباني بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم تقارير إعلامية تشير إلى أنه سيصبح المدرب المقبل للمنتخب البرازيلي بعد كأس العالم 2022.

وذكرت العديد من التقارير الصحفية في الأيام الماضية أن الاتحاد البرازيلي لكرة القدم عرض على غوارديولا عقدا بقيمة 10 ملايين جنيه إسترليني سنويا ليحل محل تيتي في تدريب منتخب "السامبا" بعد كأس العالم "قطر 2022".

وسبق لغوارديولا أن أعلن في السابق عن رغبته في تدريب المنتخبات.

وأجاب غوارديولا اليوم الجمعة عندما سئل خلال مؤتمر صحفي عن تدريب المنتخب البرازيلي: "أنا متعاقد مع السيتي وسعيد جدا هنا، الآن ليس الوقت المناسب (لمناقشة التقارير)، لا أعرف من أين تأتي هذه التقارير".

وكانت صحيفة "ماركا" الإسبانية قد ذكرت في وقت سابق أن الاتحاد البرازيلي واثق من قدرته على إغراء غوارديولا بالرحيل عن ملعب "الاتحاد"، لكن من المحتمل أن ينتظر ستة أشهر بعد كأس العالم للعمل مع المدرب الكتالوني الشهير، حيث إن عقد غوارديولا مع السيتي ينتهي في يونيو 2023.

