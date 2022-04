تفاصيل جديدة من مباراة مصر والسنغال يُكشف عنها لأول مرة.. ومحمد صلاح يعلق بـ"كلمتين"!

ما زالت أصداء مباراة مصر والسنغال في إياب المرحلة الحاسمة لتصفيات كأس العالم "قطر 2022"، وأحداث الشغب التي رافقتها في داكار مستمرة، وتكشفت تفاصيل جديدة من كواليس ما جرى قبل وأثناء وبعد اللقاء الذي حسمه السنغاليون بركلات الترجيح وحصلوا على البطاقة المؤهلة للمونديال.

وقال مسؤول تنظيم مباراة الذهاب بين المنتخبين وليد مهدي لقناة "أون تايم سبورتس": "إن الجميع بذل أقصى ما لديه لتنظيم مباراة الذهاب أمام السنغال على أعلى مستوى، ساديو ماني (نجم المنتخب السنغالي) خرج من الملعب دون أن يتعرض له أي شخص، بل على العكس حصل على تشجيع الجمهور احتراما لكونه زميل محمد صلاح".

Senegal vs Egypt #africaworldcup22. This match must be cancelled #Fifa…. Due to the uncivilized attitude of Senegal audience ! https://t.co/HBS4E4CRFH