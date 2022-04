أحرزت هدفاً مارادونياً.. فجاءها الرد قاسياً (فيديو)

لم تتوقع لاعبة فياريال، سلمى بارالويلو، أن تنتهي مباراة فريقها أمام برشلونة بهذا الشكل، بعد أن أحرزت هدفاً مارادونياً في الدقيقة 12 من الشوط الأول والذي انتهى بهذا الهدف الرائع وسط فرحة عارمة من اللاعبات، ولكن جاء الرد قاسياً في الشوط الثاني من المباراة والذي شهد مهرجان أهداف لفريق برشلونة.



وسجلت لاعبة فياريال، سلمى بارالويلو، هدف التقدم لفياريال في الدقيقة 12 من زمن الشوط الأول، بعد مراوغة لاعبتين بمهارة عالية، وتسديدة رائعة في أقصى الزاوية اليسرى البعيدة "المقص"، ولكنها لم تتوقع أن تنتهي المباراة بنتيجة 6-1.



وكان فريق برشلونة قد ألحق هزيمة ساحقة بضيفه فياريال (6-1) في المباراة التي جمعتهما أمس السبت، في إطار منافسات الجولة الـ 26 من الدوري الإسباني لكرة القدم للسيدات، ونجحت لاعبات برشلونة في هز شباك فريق فياريال بستة أهداف متتالية في الشوط الثاني، منها ثلاثية للنجمة كلاوديانا بينا "هاتريك" في الدقائق (47، 49، 63) من زمن اللقاء الذي أقيم على ملعب "يوهان كرويف".



ورفع فريق برشلونة، الذي ضمن تتويجه باللقب مبكراً، رصيده بعد هذا الفوز، إلى 78 نقطة، مبتعدا في صدارة الدوري بفارق 22 نقطة عن وصيفه ريال سوسييداد، وفي المقابل، توقف رصيد نادي فياريال عند 24 نقطة، في المركز الـ 13.

This goal could win the Puskas Award 🤯



(via @esport3)pic.twitter.com/5Y64YoIT3f