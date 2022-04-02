خليلوزيتش يصدم المغاربة: مجموعة المنتخب صعبة جدا

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

صدم مدرب المنتخب المغربي لكرة القدم، البوسني وحيد خليلوزيتش جماهير "أسود الأطلس" بسبب تصريحه عقب حفل قرعة مونديال 2022، التي أسفرت عن وقوع المنتخب إلى جوار كرواتيا وصيف بطل العالم للنسخة الماضية، ومنتخب بلجيكا صاحب المركز الثالث من النسخة نفسها، ومنتخب كندا أفضل منتخبات أمريكا الشمالية.

وقال خليلوزيتش في تصريحات صحافية بعد القرعة إن القرعة صعبة للغاية، لكنه استدرك قائلاً: "على أي حال، لا يوجد أي منتخب صغير في نهائيات كأس العالم. المفاجأة ممكنة".

وأضاف قائلا: "في كأس العالم 2014 بالبرازيل استطعت التأهل إلى الدور الثاني مع المنتخب الجزائري، وكان بإمكاننا تحقيق الأفضل أمام ألمانيا، سأحاول أن أفعل الشيء نفسه مع المغرب، كل شيء ممكن، علينا فقط أن نؤمن بذلك".

وأختتم: "علينا الاستعداد لذلك أمام منتخبات كبيرة ومع لاعبين استثنائيين حتى إن لم يلعبوا بشكل جيد يمكنهم أن يخلقوا الفارق، سنحاول تحقيق إنجاز في كأس العالم بقطر، وليس لدينا ما نخسره".

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