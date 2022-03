بعد مصر.. هدف قاتل يقضي على حلم الجزائر في حجز بطاقة المونديال (فيديو)

أكمل المنتخب الكاميروني لكرة القدم عقد المقاعد الأفريقية في بطولة كأس العالم 2022 بقطر اثر فوزه الثمين والدرامي 2/ 1 على مضيفه الجزائري مساء الثلاثاء في إياب الدور النهائي من التصفيات المؤهلة للمونديال.

وكان المنتخب الجزائري فاز على نظيره الكاميروني 1 / صفر ذهابا يوم الجمعة الماضي فيما فاز المنتخب الكاميروني 2 / 1 على مضيفه الجزائري إيابا مساء الثلاثاء ليتأهل المنتخب الكاميروني (الأسود غير المروضة) بالهدف الاعتباري اثر تعادل الفريقين 2 / 2 في مجموع المباراتين.

118’ Algeria ⚽️

120+4’ Cameroon ⚽️

Football is full of surprises. Algeria 🇩🇿 thought they had won it. pic.twitter.com/xWylBJ9uGp