إريكسن يسجل بعد دقيقتين من دخوله في أول مباراة دولية منذ "الأزمة القلبية" (فيديو)

دشّن صانع الألعاب الدنماركي كريستيان إريكسن عودته الى المنافسات الدولية بعد قرابة تسعة أشهر من السكتة القلبية التي تعرض لها، بتسجيله هدفًا بعد دقيقتين من دخوله في المباراة الودية التي خسرتها بلاده الدنمارك 4-2 ضد مضيفتها هولندا على ملعب "يوهان كرويف أرينا" في أمستردام أمس، في إطار استعدادات المنتخبين لنهائيات كأس العالم 2022 في قطر.

وعانى إريكسن (30 عامًا) من نوبة قلبية خلال المباراة الافتتاحية للدنمارك في كأس أوروبا أمام فنلندا في كوبنهاغن في يونيو الفائت، واحتاج الى إعادة إنعاش على أرض الملعب قبل أن يستكمل تعافيه في المستشفى. وبعد زراعة جهاز تنظيم ضربات القلب، عاد الى المنافسات مع نادي برنتفورد الانكليزي بعد أن اضطر لفسخ عقده مع إنتر، لأن الدوري الايطالي لا يسمح له بممارسة اللعبة على مستوى احترافي بوجود هذا الجهاز.

