نيمار يتفوق على ميسي ويتقاضى في سان جرمان 7 أضعاف راتب هداف الدوري الفرنسي

المصدر: حميد نعمان - دبي

كشفت صحيفة "ليكيب" الفرنسية واسعة الانتشار في فرنسا وأوروبا عن لائحة بأعلى رواتب نجوم الدوري الفرنسي، وتبين أن الـ14 الأوائل منهم كلهم في فريق واحد هو باريس سان جرمان، و18 إجمالا من أصل الـ30 الأوائل. وكانت المفاجأة المدوية أنه، بخلاف ما كان متوقعا، فإن الأرجنتيني ليونيل ميسي ليس الأعلى أجرا في النادي الباريسي، بل البرازيلي نيمار، والذي يتقاضى سبعة أضعاف ما يحصل عليه أبرز نجوم الدوري الفرنسي حاليا، مهاجم موناكو وهداف الدوري وسام بن يدر.

وقالت الصحيفة، بعد الحصول على الكشوفات الرسمية لرواتب نجوم الدوري الفرنسي، أن نيمار يتقاضى في الشهر 4 ملايين و83 ألف يورو، ما يعني أنه يحصل على نحو 49 ملايين يورو سنويا، مقابل 3.3 ملايين يورو لميسي شهريا، ونحو 40.5 ملايين يورو سنويا.

في المقابل يعتبر النجم الشاب كيليان مبابي ثالث الأعلى راتبا في النادي وفي فرنسا بـ2.2 مليوني يورو شهريا، ونحو 26.5 ملايين يورو سنويا. ويعتبر راتب مبابي ثلاثة أضعاف ما يحصل عليه نجم موناكو وسام بن يدر (650 ألف يورو شهريا) ما يعني نحو 7.2 ملايين يورو سنويا، وهو اللاعب الذي سجل في سان جرمان ثنائية من ثلاثية الفريق الذي هزم بها سان جرمان قبل أيام في الدوري المحلي.

ومن أعلى الرواتب أيضا في باريس سان جرمان، البرازيلي ماركينيوس (14.4 ملايين يورو سنويا) والإيطالي ماركو فيراتي (14.4) والمغربي أشرف حكيمي (13). أما النجم السابق للريال الاسباني سيرجيو راموس والذي لم يلعب سوى مباراتين مع سان جرمان الموسم الجاري فيحصل على نحو 10 ملايين يورو.

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