"فيديو" كارثي لانهيار مدرجات ملعب كرة قدم ومئات المصابين

نشرت مواقع هندية ووسائل إعلام فيديو كارثي في مباراة لكرة القدم، أظهر سقوط المدرجات وهي مكتظة بالجماهير وهو ما أدى إلى تسجيل مئات المصابين، دون الإعلان عن أي وفاة حتى الأن حيث ذكرت الشرطة الهندية، (الأحد)، أن 225 شخصاً على الأقل أُصيبوا، ستة منهم إصابتهم خطيرة، إثر انهيار مدرج أثناء خوض مباراة لكرة القدم، بجنوب الهند.

وأظهر الفيديو الذي بث من ملعب مباراة لكرة القدم وأثناء توقف اللعب انهيار المدرجات المؤقتة المصنوعة من الخشب، وذلك في منطقة "مالابورام" بولاية «كيرالا»، مساء السبت، وأدى الانهيار المفاجئ إلى حالة من الذعر وأدى لحدوث إصابات وكسور للمشجعين إضافة إلى سقوط أعمدة الإنارة على عدد من الجماهير.

ونقلاً عن موقع الشرق الأوسط، أن رئيس الشرطة المحلية، هيداياثولا مامبرا، أكد أنه تم نقل الكثيرين إلى مستشفيات قريبة حيث تعرض الكثير من الأطفال أيضاً لإصابات، وأضاف أن المدرجات لم تتحمل ثقل العدد الكبير من المشجعين وحماسهم، مشيراً إلى أن الأمطار التي تساقطت مؤخراً في المنطقة، ربما تكون قد أضعفت المبنى.

وأضاف أنه كان هناك تكدس هائل يمكن أن تستوعب المدرجات المؤقتة 3500 شخص فقط، كحد أقصى، لكن يعتقد أن نحو 8000 شخص حضروا لمشاهدة المباراة، وقدمت الشرطة الهندية شكوى ضد المنظمين، بسبب تعريض سلامة الجمهور لمخاطر وسيتم إلقاء القبض على عدد كبير من المنظمين.

#WATCH Temporary gallery collapsed during a football match in Poongod at Malappuram yesterday; Police say around 200 people suffered injuries including five with serious injuries#Kerala pic.twitter.com/MPlTMPFqxV