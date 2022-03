نزال عالمي بين مغربي وبولندي يتحول إلى ملاكمة بين المشجعين وأعمال شغب واسعة (فيديو)

تحول النزال العالمي الذي جمع بين إسمين كبيرين في الفنون القتالية العالمية، بلعبة "الكيك بوكسينغ"، المغربي - الهولندي بدر هاري أحد أشهر الأسماء العالمية في هذه الرياضة، وبين الاسم الكبير أيضا البولندي أركاديوس فروسيك الشهير بـ"إريك" إلى نزال ملاكمة بين جماهير النجمين وأعمال شغب أفسدت الجو الاحتفالي لبرنامج "غلوري 80" والذي كان يشتمل على مجموعة من النزالات الشهيرة.

Hier is duidelijk te zien dat de hooligans van de Poolse voetbalclub Legia Warschau Beginnen met rellen en stoelen gooien tijdens Badr vs Arek. #GLORY80 pic.twitter.com/EDlhngojmy

وكان بدر هاري يسعى لرد اعتباره أمام البولندي الذي سبق وفاز عليه في نزال سابق. وأقيم الاحتفال ضمن حدث "غلوري 80" في "تريسكو أرينا" بهاسيلت بلجيكا أمس. ورغم أن النزال كان يفترض أن ينتهي بعد ثلاث جولات فقط، لكنه انتهى قبل أوانه بسبب اعمال شغب واسعة اندلعت بين مشجعي الملاكمين على المدرجات، فتم تكسير وانتزاع الكراسي، ورميها، وتعرض الكثيرون لجروح متفاوتة، ما فرض تدخل قوات الامن، والتي قامت باعتقالات واسعة بين صفوف المشاغبين.

وبعد ضربة أسقطت بدر هاري أرضا في الجولة الثانية اندلعت أعمال الشغب ليتوقف النزال تماما. وذكرت مجلة "فايت ماغ" المتخصصة في الرياضات القتالية أن مجموعة من "الهوليغانز" البولنديين المعروفين بأعمال الشغب في ملاعب كرة القدم ببلدهم انتقلوا إلى بلجيكا لتشجيع الملاكم البولندي، فبدأوا بالاحتكاك بمشجعين بلجيكيين من اصول مغربية كانوا يدعمون بدر هاري، ثم تطور الأمر إلى عراك وشجار وضرب وأعمال شغب واسعة.

واعتذرت "غلوري 80" المنظمة للنزالات عن إلغاء المواجهات التي كانت مقررة، وشددت على أن الجهات الأمنية تتابع الملف وستقوم بمحاسبة كل من تورط في أعمال الشغب.

This is a huge shame for kickboxing#GLORY80 @ Hasselt,Belgium. pic.twitter.com/AXZjaLTh3J