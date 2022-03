مشهد خطير.. مصارع شهير يتعرض إلى كسر في الرقبة (فيديو)

تعرض بطل المصارعة الحرة "بيغ إي" إلى كسر في رقبته خلال نزاله مع ريدج هولاند في ولاية ألاباما الأميركية بعد أن ارتطم رأسه بقوة في الأرض بدلاً من السقوط على ظهره.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو سقوط "بيغ إي"، وكذلك صور من المستشفى إذ ظهر مرتديا دعامة للرقبة، وقال "بيغ إي" في تصريحات صحافية: "للأسف في الوقت الحالي يقولون لي إن رقبتي مكسورة".

Wishing #BigE a massive speedy recovery… this is what happened to em incase you didn’t see #SmackDown pic.twitter.com/GvFKoGkU1x