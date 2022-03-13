صدمة في الأهلي المصري بعد وفاة حارس المرمى.. لعب أساسيا في آخر مباراتين

المصدر: متابعة الإمارات اليوم

قال النادي الأهلي المصري إن حارس مرمى فريق الناشئين لكرة القدم مواليد 2003 زياد إيهاب، توفي صباح اليوم، الأحد.

وسيطرت حالة من الصدمة والحزن الشديد داخل ارجاء النادي الأهلي، وأكد خالد بيبو مدير قطاع الناشئين أن الحارس الشاب كان مشهودا له بالكفاءة والأخلاق العالية، موضحاً أن الراحل الشاب كان من أبرز المواهب في قطاع الناشئين بالأهلي، كما كان من اللاعبين الذين يتمتعون بدماثة الخلق.

وكان زياد إيهاب هو الحارس الأساسي لفريق أهلي 2003 خلال فترات كبيرة من الموسم الماضي، وقدم مباريات مميزة، كما أنه كان الحارس الأساسي أيضا في آخر مباراتين للفريق.

وأصدر النادي الأهلي بيان رسمي نشره على موقعه الرسمي، قال فيه: "الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي، والسادة أعضاء مجلس الإدارة والقطاعات الرياضية، ينعون ببالغ الحزن والأسى أحد أبناء النادي، الشاب «زياد إيهاب» حارس مرمى فريق الأهلي لكرة القدم مواليد 2003 الذي وافته المنية اليوم، ويتقدم مجلس الإدارة بخالص التعازي لأسرة الفقيد وزملائه، داعين المولى ـ عز وجل ـ أن يتغمده بواسع رحمته ويدخله فسيح جناته، «إنا لله وإنا إليه راجعون».

وذكر النادي الأهلي أن : "الكابتن خالد بيبو، مدير قطاع الناشئين لكرة القدم بالنادي، والجهازان الإداري والطبي، ‏حرصوا على التواجد مع أسرة الفقيد «زياد إيهاب» حارس مرمى فريق الأهلي لكرة القدم ‏مواليد 2003، الذي وافته المنية اليوم، لتقديم كافة أوجه الدعم للأسرة، والمساعدة على إنهاء ‏الإجراءات الخاصة بالدفن، وتقديم العزاء لأسرته، معربين عن خالص حزنهم لفقد واحد من أبناء النادي".

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news